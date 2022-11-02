Реал деклассировал Селтик. Итоговая таблица: Шахтер сыграет в Лиге Европы
«Реал» и «РБ Лейпциг» вышли в 1/8 финала, «Селтик» попрощался с еврокубками
В матче 6-го тура Лиги чемпионов «Реал» дома разгромил «Селтик» со счетом 5:1.
В составе мадридцев забивали Лука Модрич, Родриго, Марко Асенсио, Винисиус Жуниор и Федерико Вальверде.
Шотландцы отыграли один мяч в концовке встречи благодаря удару Жоты.
«Реал» Мадрид (13 очков) и «РБ Лейпциг» (12) вышли в 1/8 финала ЛЧ. «Шахтер» занял третье место (6 очков) и сыграет в Лиге Европы, «Селтик» (2 очка) завершил выступления в евросезоне.
Лига чемпионов. Группа F
6-й тур, 2 ноября, Мадрид
Реал (Испания) – Селтик (Шотландия) – 5:1
Голы: Модрич, 6 (пен), Родриго, 21 (пен), Асенсио, 51, Винисиус Жуниор, 61, Вальверде, 71 – Жота, 84.
Реал: Куртуа, Карвахаль (Васкес, 64), Алаба (Начо, 66), Милитао (Вальехо, 73), Менди, Модрич (Себальос, 66), Кроос, Вальверде, Асенсио, Винисиус Жуниор (Бензема, 64), Родриго.
Селтик: Харт, Юранович, Старфельт, Йенц, Тэйлор, Муй (Тернбулл, 63), О'Райли, Хатате (Абильгор, 82), Абада (Жота, 63), Фурухаси (Якумакис, 62), Маэда (Хакшабанович, 63).
Предупреждения: О'Райли (20), Фурухаси (47).
Турнирная таблица
🏁 FP: @realmadrid 5-1 @CelticFC— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 2, 2022
⚽ @lukamodric10 6' (p.), @RodrygoGoes 21' (p.), @marcoasensio10 51', @vinijr 61', @fedeevalverde 71'; Jota 84' #UCL pic.twitter.com/Xs6H9dNwuk
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Глазго Рейнджерс - 0
Виктория - 0
Атлетико (ору) - 5
Динамо Загреб - 4
Марсель - 6
Копенгаген - 2
Маккаби - 3
лала лала