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Реал Мадрид
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Лига чемпионов
02 ноября 2022, 21:45 | Обновлено 02 ноября 2022, 22:08
1873
2

Реал деклассировал Селтик. Итоговая таблица: Шахтер сыграет в Лиге Европы

«Реал» и «РБ Лейпциг» вышли в 1/8 финала, «Селтик» попрощался с еврокубками

02 ноября 2022, 21:45 | Обновлено 02 ноября 2022, 22:08
1873
2
Реал деклассировал Селтик. Итоговая таблица: Шахтер сыграет в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 6-го тура Лиги чемпионов «Реал» дома разгромил «Селтик» со счетом 5:1.

В составе мадридцев забивали Лука Модрич, Родриго, Марко Асенсио, Винисиус Жуниор и Федерико Вальверде.

Шотландцы отыграли один мяч в концовке встречи благодаря удару Жоты.

«Реал» Мадрид (13 очков) и «РБ Лейпциг» (12) вышли в 1/8 финала ЛЧ. «Шахтер» занял третье место (6 очков) и сыграет в Лиге Европы, «Селтик» (2 очка) завершил выступления в евросезоне.

Лига чемпионов. Группа F

6-й тур, 2 ноября, Мадрид

Реал (Испания) – Селтик (Шотландия) – 5:1

Голы: Модрич, 6 (пен), Родриго, 21 (пен), Асенсио, 51, Винисиус Жуниор, 61, Вальверде, 71 – Жота, 84.

Реал: Куртуа, Карвахаль (Васкес, 64), Алаба (Начо, 66), Милитао (Вальехо, 73), Менди, Модрич (Себальос, 66), Кроос, Вальверде, Асенсио, Винисиус Жуниор (Бензема, 64), Родриго.

Селтик: Харт, Юранович, Старфельт, Йенц, Тэйлор, Муй (Тернбулл, 63), О'Райли, Хатате (Абильгор, 82), Абада (Жота, 63), Фурухаси (Якумакис, 62), Маэда (Хакшабанович, 63).

Предупреждения: О'Райли (20), Фурухаси (47).

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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