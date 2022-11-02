Карло АНЧЕЛОТТИ: «У Вальверде, Родриго и Асенсио нет потолка в развитии»
Наставник «Реала» – о матче с «Селтиком»
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от поединка Лиги чемпионов с «Селтиком» (5:1).
«Футболисты теперь больше верят в себя. Особенно это касается Вальверде, и это выражается в забитых им голах. А Винисиус [Жуниор] научился лучше действовать без мяча. Мы хорошо смогли заменить Бензема.
Сегодня команда была сосредоточенной и не хотела создавать себе проблемы. Мы хотели вернуться домой с хорошим настроением, и это удалось. Асенсио, на мой взгляд, был лучшим игроком матча. Он здорово комбинировал с Вальверде и Родриго. Он – игрок высокого уровня и умеет менять ход матчей. У Вальверде, Родриго и Асенсио нет потолка в развитии. Они еще могут стать лучше», - рассказал Анчелотти.
Ранее сообщалось, что хавбек «Реала» Лука Модрич стал автором одного из рекордов «галактикос» в Лиге чемпионов.
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