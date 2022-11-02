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Лига чемпионов
02 ноября 2022, 23:18 | Обновлено 02 ноября 2022, 23:26
216
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «У Вальверде, Родриго и Асенсио нет потолка в развитии»

Наставник «Реала» – о матче с «Селтиком»

02 ноября 2022, 23:18 | Обновлено 02 ноября 2022, 23:26
216
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «У Вальверде, Родриго и Асенсио нет потолка в развитии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от поединка Лиги чемпионов с «Селтиком» (5:1).

«Футболисты теперь больше верят в себя. Особенно это касается Вальверде, и это выражается в забитых им голах. А Винисиус [Жуниор] научился лучше действовать без мяча. Мы хорошо смогли заменить Бензема.

Сегодня команда была сосредоточенной и не хотела создавать себе проблемы. Мы хотели вернуться домой с хорошим настроением, и это удалось. Асенсио, на мой взгляд, был лучшим игроком матча. Он здорово комбинировал с Вальверде и Родриго. Он – игрок высокого уровня и умеет менять ход матчей. У Вальверде, Родриго и Асенсио нет потолка в развитии. Они еще могут стать лучше», - рассказал Анчелотти.

Ранее сообщалось, что хавбек «Реала» Лука Модрич стал автором одного из рекордов «галактикос» в Лиге чемпионов.

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Карло Анчелотти Лига чемпионов Реал Мадрид Марко Асенсио Родриго Федерико Вальверде Реал - Селтик
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Источник Marca
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