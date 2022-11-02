Модрич стал рекордсменом Лиги чемпионов
Хорват забил исторический гол в матче с «Селтиком»
37-летний полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич отметился голом в поединке 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Селтиком», который проходит в эти минуты в Мадриде. Хорват на 6-й минуте игры вывел «галактикос» вперед, реализовав пенальти.
Забив с 11-метрового, Лука Модрич установил рекорд Лиги чемпионов как самый возрастной автор гола с пенальти.
Хорватский полузащитник отличился в возрасте 37 лет и 54 дней. Он превзошел достижение Бурака Йылмаза, который забивал в составе «Лилля» в ворота «Челси» в возрасте 36 лет и 244 дней.
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