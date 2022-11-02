Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Модрич стал рекордсменом Лиги чемпионов
Лига чемпионов
02 ноября 2022, 20:45 | Обновлено 02 ноября 2022, 20:57
946
2

Модрич стал рекордсменом Лиги чемпионов

Хорват забил исторический гол в матче с «Селтиком»

02 ноября 2022, 20:45 | Обновлено 02 ноября 2022, 20:57
946
2
Модрич стал рекордсменом Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

37-летний полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич отметился голом в поединке 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Селтиком», который проходит в эти минуты в Мадриде. Хорват на 6-й минуте игры вывел «галактикос» вперед, реализовав пенальти.

Забив с 11-метрового, Лука Модрич установил рекорд Лиги чемпионов как самый возрастной автор гола с пенальти.

Хорватский полузащитник отличился в возрасте 37 лет и 54 дней. Он превзошел достижение Бурака Йылмаза, который забивал в составе «Лилля» в ворота «Челси» в возрасте 36 лет и 244 дней.

По теме:
ВИДЕО. Ноль-четыре. Шахтер поплыл и пропустил еще 2 гола за 5 минут
Тони Кроос назвал своего идеального тренера
Реал с Селтиком отметился рекордным пенальти в Лиге чемпионов
Лука Модрич Реал Мадрид Реал - Селтик Селтик рекорд Лига чемпионов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, кто будет баллотироваться на пост президента НОК Украины
Другие виды | 02 ноября 2022, 13:21 3
Стало известно, кто будет баллотироваться на пост президента НОК Украины
Стало известно, кто будет баллотироваться на пост президента НОК Украины

Будет четыре кандидата

Хотят уволить, не хотят платить. Атлетико готов расстаться с Симеоне
Футбол | 02 ноября 2022, 18:49 1
Хотят уволить, не хотят платить. Атлетико готов расстаться с Симеоне
Хотят уволить, не хотят платить. Атлетико готов расстаться с Симеоне

Многолетний наставник команды может быть уволен

Украина разгромила Люксембург в отборе к ЧМ с разницей в 23 мяча
Другие виды | 01.11.2022, 21:30
Украина разгромила Люксембург в отборе к ЧМ с разницей в 23 мяча
Украина разгромила Люксембург в отборе к ЧМ с разницей в 23 мяча
Шахтер U-19 сыграл вничью с Лейпцигом в матче 6-го тура Юношеской лиги УЕФА
Футбол | 02.11.2022, 14:53
Шахтер U-19 сыграл вничью с Лейпцигом в матче 6-го тура Юношеской лиги УЕФА
Шахтер U-19 сыграл вничью с Лейпцигом в матче 6-го тура Юношеской лиги УЕФА
6-й тур Лиги чемпионов. Таблицы. Кто в последний момент попал в 1/8 финала
Футбол | 02.11.2022, 00:40
6-й тур Лиги чемпионов. Таблицы. Кто в последний момент попал в 1/8 финала
6-й тур Лиги чемпионов. Таблицы. Кто в последний момент попал в 1/8 финала
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
nivavn
Сомнительный какой то рекорд...  Тот же Ибра, чё пеналей не бил последние четыре года?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – РБ Лейпциг
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – РБ Лейпциг
02.11.2022, 04:30
Футбол
Отпустят Месси, а купят Мудрика. ПСЖ включился в гонку за украинцем
Отпустят Месси, а купят Мудрика. ПСЖ включился в гонку за украинцем
01.11.2022, 09:50 45
Футбол
Катмен Ломаченко: «Бой с Хейни будет самым сложным в карьере Василия»
Катмен Ломаченко: «Бой с Хейни будет самым сложным в карьере Василия»
31.10.2022, 17:02
Бокс
Боя Ломаченко - Хейни не будет? Эксперты не уверены, что Девин сделает вес
Боя Ломаченко - Хейни не будет? Эксперты не уверены, что Девин сделает вес
01.11.2022, 19:11 2
Бокс
Сборная Уэльса планирует сменить название после чемпионата мира
Сборная Уэльса планирует сменить название после чемпионата мира
01.11.2022, 19:49 5
Футбол
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
02.11.2022, 12:05 1
Теннис
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
02.11.2022, 02:30 2
MMA
Стало известно, где в Украине будут транслировать ЧМ-2022
Стало известно, где в Украине будут транслировать ЧМ-2022
02.11.2022, 12:10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности