Модрич стал рекордсменом Лиги чемпионов

37-летний полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич отметился голом в поединке 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Селтиком», который проходит в эти минуты в Мадриде. Хорват на 6-й минуте игры вывел «галактикос» вперед, реализовав пенальти.

Забив с 11-метрового, Лука Модрич установил рекорд Лиги чемпионов как самый возрастной автор гола с пенальти.

Хорватский полузащитник отличился в возрасте 37 лет и 54 дней. Он превзошел достижение Бурака Йылмаза, который забивал в составе «Лилля» в ворота «Челси» в возрасте 36 лет и 244 дней.