Реал – Селтик – 5:1. Галактикос выиграли группу. Видео голов и обзор матча
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В матче 6-го тура Лиги чемпионов «Реал» дома разгромил «Селтик» со счетом 5:1.
В составе мадридцев забивали Лука Модрич, Родриго, Марко Асенсио, Винисиус Жуниор и Федерико Вальверде. Шотландцы отыграли один мяч в концовке встречи благодаря удару Жоты.
«Реал» Мадрид (13 очков) и «РБ Лейпциг» (12) вышли в 1/8 финала ЛЧ. «Шахтер» занял третье место (6 очков) и сыграет в Лиге Европы, «Селтик» (2 очка) завершил выступления в евросезоне.
Лига чемпионов. Группа F
6-й тур, 2 ноября, Мадрид
Реал (Испания) – Селтик (Шотландия) – 5:1
Голы: Модрич, 6 (пен), Родриго, 21 (пен), Асенсио, 51, Винисиус Жуниор, 61, Вальверде, 71 – Жота, 84.
ГОЛ! 1:0. Модрич, 6 мин. (пен)
ГОЛ! 2:0. Родриго, 21 мин (пен)
ГОЛ! 3:0. Асенсио, 51 мин.
ГОЛ! 4:0. Винисиус Жуниор, 61 мин.
ГОЛ! 5:0. Вальверде, 71 мин
ГОЛ! 5:1. Жота, 84 мин.
События матча
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