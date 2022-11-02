В матче 6-го тура Лиги чемпионов «Реал» дома разгромил «Селтик» со счетом 5:1.

В составе мадридцев забивали Лука Модрич, Родриго, Марко Асенсио, Винисиус Жуниор и Федерико Вальверде. Шотландцы отыграли один мяч в концовке встречи благодаря удару Жоты.

«Реал» Мадрид (13 очков) и «РБ Лейпциг» (12) вышли в 1/8 финала ЛЧ. «Шахтер» занял третье место (6 очков) и сыграет в Лиге Европы, «Селтик» (2 очка) завершил выступления в евросезоне.

Лига чемпионов. Группа F

6-й тур, 2 ноября, Мадрид

Реал (Испания) – Селтик (Шотландия) – 5:1

Голы: Модрич, 6 (пен), Родриго, 21 (пен), Асенсио, 51, Винисиус Жуниор, 61, Вальверде, 71 – Жота, 84.

ГОЛ! 1:0. Модрич, 6 мин. (пен)

ГОЛ! 2:0. Родриго, 21 мин (пен)

ГОЛ! 3:0. Асенсио, 51 мин.

ГОЛ! 4:0. Винисиус Жуниор, 61 мин.

ГОЛ! 5:0. Вальверде, 71 мин

ГОЛ! 5:1. Жота, 84 мин.