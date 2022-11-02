Реал Мадрид

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02 ноября 2022, 01:36 | Обновлено 02 ноября 2022, 01:40
37
0

Реал – Селтик. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Тот случай, когда явный фаворит заинтересован в успехе даже в последнем туре

02 ноября 2022, 01:36 | Обновлено 02 ноября 2022, 01:40
37
0
Реал – Селтик. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 2 ноября, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу в рамках группы F, в котором сыграют мадридский «Реал» и шотландский «Селтик». Стартовый свисток французской рефери Стефани Фраппар из Эрбле прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Реал


Никто не виноват перед коллективом Карло Анчелотти за то, что мадридский «Реал» накануне заключительного матча группового этапа все еще не может с уверенностью утверждать, что выйдет в плей-офф с абсолютной первой строчки турнирной таблицы, которую занимает перед началом тура. «Сливочным» достаточно было просто обыграть «Лейпциг» в Германии для того, чтобы вновь не устраивать качели с соперниками образца последних минут матча против донецкого «Шахтера» (1:1), да еще и коллектив Игора Йовичевича таким образом подбодрить сторонней помощью. Однако «Реал» проиграл, и теперь всего одно очко отделает его от «Красных быков».

Если «бланкос» не хотят полагаться на «горняков», им придется самостоятельно достигать максимального результата в игре против «Селтика», хотя и ничьей может быть достаточно, если «Шахтер» отберет очки у немцев. Очевидно, что «Реал» ни при каких условиях не будет устраивать поражение. А иначе, что это за действующий обладатель трофея, который проходит групповой этап без побед во втором круге? Репутация на столь высоком уровне превыше всего, и футболисты Карло Анчелотти точно не хотят ее потерять на ровном месте. К слову, «Реал» еще и одного из претендентов на вылет, «Жирону», не смог обыграть на минувших выходных (1:1). Вновь сказалось отсутствие Карима Бензема, которого, вполне возможно, не будет на поле с первых минут и в предстоящем матче из-за банальной усталости.

Селтик


В ситуации с шотландским «Селтиком» дело обстоит совсем просто – «кельты» ни на что не претендуют перед последним туром, так как необходимой домашней победы над «Шахтером» неделю тому назад так и не смогли добыть. Ругать за подобный результат Ангелоса Постекоглу и его команду никто не станет, да и сам наставник уже заявил, что подобное произошло лишь по причине недостаточной практики в Лиге чемпионов за последние несколько лет. Спорить с подобным сложно, так как «Селтик» действительно в последний раз принимал участие на групповом раунде лишь пять лет назад.

Запомнилась украинскому болельщику эта команда, в первую очередь, своей неуступчивостью. Довольно интенсивно повозили «зелено-белые» «Реал» на своем поле в первом круге, но все равно проиграли со счетом 0:3. И поскольку в предстоящей игре «кельты» будут уже вне родных стен, ожидать от них чуда не стоит. Фактор психологии все еще является ключевым для шотландского коллектива, и если игра у него не пойдет с первых минут, что вполне возможно, учитывая манеру вести дуэли «Реала», большие проблемы гарантированы. Когда команды борются исключительно за имидж, возможны любые результаты, однако только в случае, если это движение встречное.

Ориентировочные составы


«Реал»: Куртуа – Менди, Рюдигер, Милитао, Васкес – Себальос, Камавинга, Вальверде – Винисиус, Родриго, Асенсио.

«Селтик»: Харт – Тейлор, Йенц, Картер-Викерс, Юранович – Хататэ, О’Райли – Маэда, Хакшабанович, Абада – Фурухаси.

Не сыграют: Чуамени – Макгрегор, Картер-Викерс.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре фаворит добьется необходимого результата. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Реал» (-1.5) с коэффициентом 1.65.

2 ноября, среда

«Реал» – «Селтик»
Мадрид. «Сантьяго Бернабеу». 19:45
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Стефани Фраппар (Эрбле, Франция)
Прогноз Sport.ua – 2:0
Parimatch
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Реал Мадрид Селтик прогнозы Лига чемпионов Реал - Селтик
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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