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Лига Чемпионов
Реал Мадрид
02.11.2022 19:45 - : -
Селтик
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Лига чемпионов
02 ноября 2022, 19:40 | Обновлено 02 ноября 2022, 19:41
144
0

Реал – Селтик. Лунин – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 ноября в 19:45 матч 6-го тура Лиги чемпионов

02 ноября 2022, 19:40 | Обновлено 02 ноября 2022, 19:41
144
0
Реал – Селтик. Лунин – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Реал Мадрид

2 ноября в 19:45 в матче 6-го тура Лиги чемпионов играют испанский «Реал» и шотландский «Селтик».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Реал» гарантировал себе путевку в 1/8 финала, а «Селтик» прощается с еврокубками этом матчем.

Лига чемпионов. Группа F. После 5 туров

Реал – Селтик. Лунин – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

Стартовые составы команд

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Источник Sport.ua
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