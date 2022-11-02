Реал Мадрид

2 ноября в 19:45 в матче 6-го тура Лиги чемпионов играют испанский «Реал» и шотландский «Селтик».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Реал» гарантировал себе путевку в 1/8 финала, а «Селтик» прощается с еврокубками этом матчем.

Лига чемпионов. Группа F. После 5 туров

Реал – Селтик. Лунин – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

Стартовые составы команд