Реал Мадрид

Лига Чемпионов
02.11.2022 19:45 - : -
Лига чемпионов02 ноября 2022, 19:40 | Обновлено 02 ноября 2022, 19:41
144
0
Реал – Селтик. Лунин – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 ноября в 19:45 матч 6-го тура Лиги чемпионов
02 ноября 2022, 19:40 | Обновлено 02 ноября 2022, 19:41
144
0
2 ноября в 19:45 в матче 6-го тура Лиги чемпионов играют испанский «Реал» и шотландский «Селтик».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Реал» гарантировал себе путевку в 1/8 финала, а «Селтик» прощается с еврокубками этом матчем.
Лига чемпионов. Группа F. После 5 туров
Реал – Селтик. Лунин – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.
Читайте также:Реал – Селтик. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Стартовые составы команд
📋✅ Our starting 𝗫𝗜 🆚 @CelticFC!#UCL pic.twitter.com/WR0M5fZlb1— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) November 2, 2022
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 ноября 2022, 07:00 0
Главные новости за 1 ноября на Sport.ua
Футбол | 01 ноября 2022, 19:49 5
Очень неожиданное решение
Футбол | 02.11.2022, 16:40
Футбол | 02.11.2022, 13:40
Другие виды | 01.11.2022, 21:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.11.2022, 02:30 2
02.11.2022, 12:10
31.10.2022, 16:15 20
31.10.2022, 18:18 26
31.10.2022, 18:54 13
01.11.2022, 17:18 5
01.11.2022, 12:10 21
01.11.2022, 20:02 14