Шахтер U-19 сыграл вничью с Лейпцигом в матче 6-го тура Юношеской лиги УЕФА
Встреча не имела турнирного значения
2 ноября состоялся поединок 6-го тура Юношеской лиги УЕФА.
Донецкий «Шахтер» U-19 в Варшаве расписал мировую с немецким «РБ Лейпциг» U-19.
Отметим, что для украинского клуба матч не имел турнирного значения, команда заняла второе место в группе после победы над сверстниками из «Селтика» в пятом туре. Таким образом, «Шахтер» попадет в 1/16 финала.
Первое место в этом квартете занял мадридский «Реал» U-19, они пробились сразу в 1/8 финала.
Жеребьевка стадии плей-офф состоится 8 ноября, в соперниках украинского клуба будет кто-то из победителей плей-офф представителей лиг. Матчи 1/16 финала ЮЛЧ будут сыграны 7/8 февраля.
Юношеская Лига УЕФА. Группа F, 6-й тур
«Шахтер» U-19 – «РБ Лейпциг» U-19 – 0:0
Состав «Шахтера»: Барченко, Чуйко (Ломага, 72), Роспутько, Фарина, Булеза, Янович, Бако, Сметана (Башмарин, 76), Погорилый, Цуканов (Бундаш, 85), Пушкарев (Огарков, 85).
⚒ «Шахтар» U19 зіграв унічию з «Лейпцигом» U19 (0:0) у заключному матчі групового етапу @UEFAYouthLeague.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 2, 2022
Чекаємо на жеребкування плей-оф турніру 8 листопада.#Shakhtar #ШахтарЛейпциг #UYL pic.twitter.com/RI37cF2HmJ
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