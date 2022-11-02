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Молодежные турниры
02 ноября 2022, 14:53 | Обновлено 02 ноября 2022, 15:12
677
0

Шахтер U-19 сыграл вничью с Лейпцигом в матче 6-го тура Юношеской лиги УЕФА

Встреча не имела турнирного значения

02 ноября 2022, 14:53 | Обновлено 02 ноября 2022, 15:12
677
0
Шахтер U-19 сыграл вничью с Лейпцигом в матче 6-го тура Юношеской лиги УЕФА
ФК Шахтер Донецк

2 ноября состоялся поединок 6-го тура Юношеской лиги УЕФА.

Донецкий «Шахтер» U-19 в Варшаве расписал мировую с немецким «РБ Лейпциг» U-19.

Отметим, что для украинского клуба матч не имел турнирного значения, команда заняла второе место в группе после победы над сверстниками из «Селтика» в пятом туре. Таким образом, «Шахтер» попадет в 1/16 финала.

Первое место в этом квартете занял мадридский «Реал» U-19, они пробились сразу в 1/8 финала.

Жеребьевка стадии плей-офф состоится 8 ноября, в соперниках украинского клуба будет кто-то из победителей плей-офф представителей лиг. Матчи 1/16 финала ЮЛЧ будут сыграны 7/8 февраля.

Юношеская Лига УЕФА. Группа F, 6-й тур

«Шахтер» U-19 – «РБ Лейпциг» U-19 – 0:0

Состав «Шахтера»: Барченко, Чуйко (Ломага, 72), Роспутько, Фарина, Булеза, Янович, Бако, Сметана (Башмарин, 76), Погорилый, Цуканов (Бундаш, 85), Пушкарев (Огарков, 85).

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Источник Sport.ua
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