Украина. Премьер лига02 ноября 2022, 10:32 | Обновлено 02 ноября 2022, 10:41
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ОФИЦИАЛЬНО. Матч Черноморец – Динамо состоится в Одессе
«Моряки» примут киевлян на домашнем стадионе
02 ноября 2022, 10:32 | Обновлено 02 ноября 2022, 10:41
989
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Украинская Премьер-лига утвердила дату, время и место проведения поединка 11-го тура чемпионата, в рамках которого киевское «Динамо» встретится с одесским «Черноморцем».
Этот матч запланирован на воскресенье, 6 ноября, и состоится на домашнем стадионе «Черноморца» в Одессе. Начало игры – в 15:00.
Перед очной встречей команды в турнирной таблице разделяют 10 очков – «моряки» идут на последней строчке, набрав 3 балла в 9-ти встречах.
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Комментарии 4
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ух ты! Черноморец,вперёд!
Как был Игорь Суркис долбодятлом, так и м и останется. Всегда идти навстречу, когда тебе по-хамски отказывают (НЕПЕРЕНОС матча с Шахтером) или идти навстречу тем, кто ранее повел себя явно некорректно (ОТКАЗ Черноморца перенести игру с Днепром-1). Не считаю такое нормальным ни в каких случаях.
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