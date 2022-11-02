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Украина. Премьер лига
02 ноября 2022, 10:32 | Обновлено 02 ноября 2022, 10:41
989
4

ОФИЦИАЛЬНО. Матч Черноморец – Динамо состоится в Одессе

«Моряки» примут киевлян на домашнем стадионе

02 ноября 2022, 10:32 | Обновлено 02 ноября 2022, 10:41
989
4
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Черноморец – Динамо состоится в Одессе
ФК Динамо Киев

Украинская Премьер-лига утвердила дату, время и место проведения поединка 11-го тура чемпионата, в рамках которого киевское «Динамо» встретится с одесским «Черноморцем».

Этот матч запланирован на воскресенье, 6 ноября, и состоится на домашнем стадионе «Черноморца» в Одессе. Начало игры – в 15:00.

Перед очной встречей команды в турнирной таблице разделяют 10 очков – «моряки» идут на последней строчке, набрав 3 балла в 9-ти встречах.

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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 4
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CheMP
ух ты! Черноморец,вперёд!
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+3
DK1961
Как был Игорь Суркис долбодятлом, так и м и останется. Всегда идти навстречу, когда тебе по-хамски отказывают (НЕПЕРЕНОС матча с Шахтером) или идти навстречу тем, кто ранее повел себя явно некорректно (ОТКАЗ Черноморца перенести игру с Днепром-1). Не считаю такое нормальным ни в каких случаях.
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-3
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