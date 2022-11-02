ОФИЦИАЛЬНО. Матч Черноморец – Динамо состоится в Одессе

Украинская Премьер-лига утвердила дату, время и место проведения поединка 11-го тура чемпионата, в рамках которого киевское «Динамо» встретится с одесским «Черноморцем».

Этот матч запланирован на воскресенье, 6 ноября, и состоится на домашнем стадионе «Черноморца» в Одессе. Начало игры – в 15:00.

Перед очной встречей команды в турнирной таблице разделяют 10 очков – «моряки» идут на последней строчке, набрав 3 балла в 9-ти встречах.