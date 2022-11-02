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Молодежные турниры
02 ноября 2022, 17:10 | Обновлено 02 ноября 2022, 17:33
4522
4

Юношеская лига УЕФА. Рух обыграл Галатасарай и уверенно вышел в плей-офф

Команда в двух матчах прошла турецкого соперника

02 ноября 2022, 17:10 | Обновлено 02 ноября 2022, 17:33
4522
4
Юношеская лига УЕФА. Рух обыграл Галатасарай и уверенно вышел в плей-офф
ФК Рух

«Рух» во втором матче Юношеской Лиги УЕФА против «Галатасарая» выиграл со счетом 3:1 и вышел в плеф-офф турнира. Первая встреча завершилась с тем же счетом 3:1 в пользу юных украинцев.

Своего соперника в плей-офф Рух узнает 8 ноября.

Другой украинской командой, которая вышла в плей-офф, стал «Шахтер» U-19.

Юношеская Лига УЕФА. Путь чемпионов

Рух U-19 - Галатасарай U-19 - 3:1 (первый матч 3:1)
Голи: О.Федор, 11, 76; Русяк, 78 – Баран Аксака, 90+1 (пен.)

Рух: Герета, Роман, Холод, Слюбик, Китела (Товарницкий, 56), Пидгурский (Бойко, 56), Сапуга, О.Федор, Добрянский (Русяк, 66), Столярчук (Боцькив, 49), Пастух (Михальчук, 66)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Злий Глобинець
Талановита у нас молодь росте. Шахтарю треба звернути увагу на цих молодих хлопців із Руху. Може й підписати парочку найкращих.
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