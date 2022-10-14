В 7-м туре украинской Премьер-Лиги в Ужгороде на стадионе «Авангард» сыграют харьковский «Металлист» и «Ворскла» из Полтавы. У харьковчан пока на три очка больше и они расположились в верхней части турнирной таблицы. Что касается футболистов полтавского клуба, то после провального старта, подопечные Виктора Скрипника в трех последних турах набрали 7 очков и явно улучшили свое положение.

Металлист

В предыдущем туре «Металлист» добился победы в гостях над «Вересом» со счетом 2:1, тем самым реабилитировавшись перед своими болельщиками за разгром от «Шахтера» 1:6. С другой стороны, именно во встрече в Ровно харьковчане потеряли на довольно длительный период своего вратаря и капитана команды Александра Рыбку, который уже успешно прооперирован на правом колене. Так что теперь все надежды на его сменщика Ореста Костыка. Он, кстати, довольно уверенно заменил партнера в том поединке и пропустил гол только в конце игры, да и то с пенальти.

А буквально на днях стало известно, что «Металлист» усилился бразильским 33-летним защитником Андерсоном Пико, который известен в нашей стране по выступлениям за «Днепр» в сезоне 2015-2016 годов. Более того, в 2020 году Пико даже сыграл несколько матчей за «Металл», выступавший тогда во второй лиге. Поэтому можно считать, что бразилец снова вернулся в харьковский клуб.

И еще. В нынешнем чемпионате подопечные Олега Ратия и Александра Призетко уже играли один раз свой «домашний» поединок в Ужгороде. Это был матч 2-го тура с «Ингульцом». Тогда встреча завершилась вничью 1:1.

Ворскла

Как мы уже отмечали, «Ворскла» неудачно начала нынешний чемпионат страны, проиграв на старте три матча подряд. Но затем ничья с «Александрией» 0:0 и две победы над «Ингульцом» 1:0 и «Черноморцем» 2:1 значительно улучшили положение команды в турнирной таблице и ее настроение.

На данный момент в составе полтавчан достаточно много опытных футболистов, поигравших в свое время на уровне украинской Премьер-Лиги и в зарубежных клубах. Это, прежде всего, Яворский, Юрченко, Олейник, Чеснаков, Скляр, Пердута, Степанюк. А есть еще вратарь национальной сборной Украины Ризнык, интересный бразильский форвард Марлисон и целый ряд других футболистов. Так что по именам «Ворскла» вполне может претендовать на самые высокие места. И если уже игра, как говорится, пошла, то, наверняка, подопечные Виктора Скрипника захотят, как минимум, продолжить свою беспроигрышную серию.

В отличие от «Металлиста» в Ужгороде «Ворскла» провела два матча и оба проиграла. Это были матчи первого и второго тура соответственно с «Зарей» (1:3) и «Вересом» (1:2).

Статистика матчей

Говоря о статистике личных встреч, то клубы Харькова и Полтавы на уровне Премьер-Лиги провели 34 матча. 16 раз выигрывал «Металлист», 10 поединков завершились вничью и 8 побед в активе «Ворсклы». Разница забитых и пропущенных мячей 46-33 в пользу харьковчан. А вот в двух последних встречах соперников в сезоне 2015-2016 годов дважды успеха добивалась «Ворскла» – 1:0 в Полтаве и 3:0 в Харькове. Интересно, что из того состава у полтавчан в строю еще остались Чеснаков, Скляр и Пердута. У «Металлиста» тоже есть один футболист, который тогда выходил на зеленый газон. Это защитник Каплиенко. Но, если полтавские игроки все это время находились в «Ворскле», то Каплиенко успел побывать в восьми клубах, прежде чем вернулся в харьковскую команду.

Ориентировочные составы:

«Металлист»: Костык, Романюк, Мизюк, Федорив, Каплиенко, Чайковский, Демченко, Танковский, Подлепенец, Картушов, Прядун

«Ворскла»: Ризнык, Зайков, Чеснаков, Кравец, Скляр, Олейник, Кравчук, Бацула, Сефери, Юрченко, Степанюк

Прогноз на противостояние:

Игра должна быть упорной и равной. Поэтому ставим на ничью 1:1.

15 октября, суббота