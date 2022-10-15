Взрывной второй тайм. Металлист эффектно разобрался с Ворсклой в Ужгороде

Тяжелое время застал седьмой тур украинской Премьер-лиги, и теперь никто не может с уверенностью сказать, когда именно командам удастся его завершить. Достаточно матчей было перенесено на более поздний срок, однако были и встречи вроде поединка на ужгородском «Авангарде» между харьковским «Металлистом» и полтавской «Ворсклой», которые все же смогли сыграть свой матч в эти выходные.

Интересное противостояние из двух центральных городов соседних областей было обеспечено большим вниманием со стороны болельщиков. Футболисты Виктора Скрипника под руководством нового главного тренера наконец начали давать результат, тогда как на старте сезона их даже можно было отыскать непосредственно в зоне вылета, а вот в отношении подопечных Олега Ратия все было скорее наоборот. Харьковчане перспективно начали выступления в «элитном» дивизионе, но при первой же встрече против явного фаворита в лице донецкого «Шахтера» потерпели болезненное поражение со счетом 1:6. Конечно, это событие произошло еще после завершения международной паузы, однако на новичков оказало значительное влияние.

В первой половине матча команды захотели играть в очень медленный футбол, и если бы не дальние выстрелы в исполнении футболистов гостей, которые и так происходили изредка, то телезрители рисковали бы вообще остаться без любого зрелища. Голкипер «Металлиста» Орест Костик этому факту был не очень рад, потому что именно ему приходилось прыгать за мощными ударам Степанюка и Юрченко.

Однако ворота харьковчан в итоге так и остались «сухими» до перерыва, потому что соперники не проявляли особого желания каким-либо образом рисковать в атаке. «Металлист» тем временем также долго не мог отметиться даже появлением собственных игроков на чужой половине, однако уже под самый перерыв голкипер команды Скрипника Дмитрий Ризнык допустил ужасную ошибку на выходе из ворот ради перехвата подачи с правого фланга. Прядун не упустил случая пробить в пустые ворота, поэтому скучный футбол в первом тайме даже завершился забитым мячом.

После перерыва «Ворскла» прогнозированно попыталась сразу отыграться, однако восхитительный Костик устоял во время завершения головой подачи с левого фланга от Степанюка, что дало сил его команде на очередную голевую атаку. Прядун дотянул мяч до лицевой на левом фланге штрафной, после чего выполнил прострел под удар в касание для Каплиенко. И если бы полтавчане тогда сразу не смогли отыграть один гол усилиями опорного полузащитника соперников Игоря Чайковского, который срезал подачу Кравчука с правого фланга штрафного в свои ворота, то для команды Скрипника все было бы очень плохо.

Впрочем, с защитой гостей все равно наблюдались большие проблемы, так что «Металлисту» не было трудно поймать их на еще одной ошибке уже в следующей атаке. Снова не уследили за молниеносным Прядуном, и он на этот раз насмехался над Ризныком уже на правой стороне чужой штрафной. Этот гол окончательно похоронил какие-либо надежды на победу у команды Скрипника, однако опытный специалист все равно требовал от своей команды максимальной отдачи.

Это помогло «Ворскле» в итоге забить второй раз в этой игре, когда навес от Кравца с левого фланга защитники оставили на одинокого Марлисона в центре штрафной, но существенного влияния этот эпизод на ход игры уже не оказал – хозяева переигрывали соперников по всем статьям.

На следующей неделе харьковский «Металлист» будет играть выездной матч против киевского «Динамо», тогда как полтавская «Ворскла» будет хозяйничать во встрече против львовского «Руха».

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Металлист» – «Ворскла» - 3:2

Прядун, 44, 57 Каплиенко, 49 – Чайковский, 54 (авт.), Марлисон, 81

Подлепенец, 21, Ралюченко, 90

«Металлист»: Костик – Каплиенко, Ралюченко, Мизюк, Романюк (Шопин, 83) – Чайковский – Картушов (Кныш, 76), Чидомере (Демченко, 46), Танковский (Панасенко, 88), Подлепенец – Прядун (Рязанцев, 83).

«Ворскла»: Ризнык – Кравец, Чеснаков (Зайков, 79), Яворский (Марлисон, 65), Пердута – Скляр, А. Кравчук (Бацула, 65) – Сефери, Юрченко, Олейник (Тотре, 79) – Степанюк (Кулаковский, 79).

Арбитр: Александр Соловьян (Киев).

Стадион: «Авангард» (Ужгород).

Удары (в створ): 7 (5) – 11 (8)

Угловые: 0 – 10

Оффсайды: 1 – 3.

МЕТАЛЛИСТ - ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 16°C