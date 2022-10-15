Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Взрывной второй тайм. Металлист эффектно разобрался с Ворсклой в Ужгороде
Чемпионат Украины
Металлист
15.10.2022, FT 3 : 2
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 октября 2022, 14:58 | Обновлено 15 октября 2022, 15:27
1332
5

Взрывной второй тайм. Металлист эффектно разобрался с Ворсклой в Ужгороде

Нападающий Максим Прядун благодаря дублю догнал в гонке бомбардиров Артема Довбика

15 октября 2022, 14:58 | Обновлено 15 октября 2022, 15:27
1332
5
Взрывной второй тайм. Металлист эффектно разобрался с Ворсклой в Ужгороде
УПЛ

Тяжелое время застал седьмой тур украинской Премьер-лиги, и теперь никто не может с уверенностью сказать, когда именно командам удастся его завершить. Достаточно матчей было перенесено на более поздний срок, однако были и встречи вроде поединка на ужгородском «Авангарде» между харьковским «Металлистом» и полтавской «Ворсклой», которые все же смогли сыграть свой матч в эти выходные.

Интересное противостояние из двух центральных городов соседних областей было обеспечено большим вниманием со стороны болельщиков. Футболисты Виктора Скрипника под руководством нового главного тренера наконец начали давать результат, тогда как на старте сезона их даже можно было отыскать непосредственно в зоне вылета, а вот в отношении подопечных Олега Ратия все было скорее наоборот. Харьковчане перспективно начали выступления в «элитном» дивизионе, но при первой же встрече против явного фаворита в лице донецкого «Шахтера» потерпели болезненное поражение со счетом 1:6. Конечно, это событие произошло еще после завершения международной паузы, однако на новичков оказало значительное влияние.

В первой половине матча команды захотели играть в очень медленный футбол, и если бы не дальние выстрелы в исполнении футболистов гостей, которые и так происходили изредка, то телезрители рисковали бы вообще остаться без любого зрелища. Голкипер «Металлиста» Орест Костик этому факту был не очень рад, потому что именно ему приходилось прыгать за мощными ударам Степанюка и Юрченко.

Однако ворота харьковчан в итоге так и остались «сухими» до перерыва, потому что соперники не проявляли особого желания каким-либо образом рисковать в атаке. «Металлист» тем временем также долго не мог отметиться даже появлением собственных игроков на чужой половине, однако уже под самый перерыв голкипер команды Скрипника Дмитрий Ризнык допустил ужасную ошибку на выходе из ворот ради перехвата подачи с правого фланга. Прядун не упустил случая пробить в пустые ворота, поэтому скучный футбол в первом тайме даже завершился забитым мячом.

После перерыва «Ворскла» прогнозированно попыталась сразу отыграться, однако восхитительный Костик устоял во время завершения головой подачи с левого фланга от Степанюка, что дало сил его команде на очередную голевую атаку. Прядун дотянул мяч до лицевой на левом фланге штрафной, после чего выполнил прострел под удар в касание для Каплиенко. И если бы полтавчане тогда сразу не смогли отыграть один гол усилиями опорного полузащитника соперников Игоря Чайковского, который срезал подачу Кравчука с правого фланга штрафного в свои ворота, то для команды Скрипника все было бы очень плохо.

Впрочем, с защитой гостей все равно наблюдались большие проблемы, так что «Металлисту» не было трудно поймать их на еще одной ошибке уже в следующей атаке. Снова не уследили за молниеносным Прядуном, и он на этот раз насмехался над Ризныком уже на правой стороне чужой штрафной. Этот гол окончательно похоронил какие-либо надежды на победу у команды Скрипника, однако опытный специалист все равно требовал от своей команды максимальной отдачи.

Это помогло «Ворскле» в итоге забить второй раз в этой игре, когда навес от Кравца с левого фланга защитники оставили на одинокого Марлисона в центре штрафной, но существенного влияния этот эпизод на ход игры уже не оказал – хозяева переигрывали соперников по всем статьям.

На следующей неделе харьковский «Металлист» будет играть выездной матч против киевского «Динамо», тогда как полтавская «Ворскла» будет хозяйничать во встрече против львовского «Руха».

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Металлист» – «Ворскла» - 3:2

Прядун, 44, 57 Каплиенко, 49 – Чайковский, 54 (авт.), Марлисон, 81

Подлепенец, 21, Ралюченко, 90

«Металлист»: Костик – Каплиенко, Ралюченко, Мизюк, Романюк (Шопин, 83) – Чайковский – Картушов (Кныш, 76), Чидомере (Демченко, 46), Танковский (Панасенко, 88), Подлепенец – Прядун (Рязанцев, 83).

«Ворскла»: Ризнык – Кравец, Чеснаков (Зайков, 79), Яворский (Марлисон, 65), Пердута – Скляр, А. Кравчук (Бацула, 65) – Сефери, Юрченко, Олейник (Тотре, 79) – Степанюк (Кулаковский, 79).

Арбитр: Александр Соловьян (Киев).

Стадион: «Авангард» (Ужгород).

Удары (в створ): 7 (5) – 11 (8)
Угловые: 0 – 10
Оффсайды: 1 – 3.

МЕТАЛЛИСТ - ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 16°C

По теме:
Хэйни – Камбосос 2 – никому не нужный бой, кроме Джорджа. Он горит реваншем
Русин из Металлиста 1925 забил во втором подряд матче УПЛ
Скорук – Чернигов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Металлист Харьков Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Металлист - Ворскла прогнозы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Брентфорд – Брайтон – 2:0. Поражение Де Дзерби. Супергол Тоуни. Видео голов
Футбол | 15 октября 2022, 03:45 1
Брентфорд – Брайтон – 2:0. Поражение Де Дзерби. Супергол Тоуни. Видео голов
Брентфорд – Брайтон – 2:0. Поражение Де Дзерби. Супергол Тоуни. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 11-го тура чемпионата Англии

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «После Брайтона я хочу вернуться работать в Шахтер»
Футбол | 14 октября 2022, 15:17 16
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «После Брайтона я хочу вернуться работать в Шахтер»
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «После Брайтона я хочу вернуться работать в Шахтер»

Наставнику было обидно покидать Украину

ВИДЕО. Защитник Днепра-1 Амаш – автор гола недели в Лиге конференций
Футбол | 14.10.2022, 16:05
ВИДЕО. Защитник Днепра-1 Амаш – автор гола недели в Лиге конференций
ВИДЕО. Защитник Днепра-1 Амаш – автор гола недели в Лиге конференций
Арабский клуб хочет подписать бывшего лидера атак Шахтера
Футбол | 15.10.2022, 10:26
Арабский клуб хочет подписать бывшего лидера атак Шахтера
Арабский клуб хочет подписать бывшего лидера атак Шахтера
ВИДЕО. Уайлдер и Хелениус провели взвешивание. Деонтей значительно легче
Бокс | 14.10.2022, 19:38
ВИДЕО. Уайлдер и Хелениус провели взвешивание. Деонтей значительно легче
ВИДЕО. Уайлдер и Хелениус провели взвешивание. Деонтей значительно легче
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SeM077
Коли вже цього стратега Скрипника попруть. Як гри не було так і немає, а дві перемоги які здобув не по грі, а "пофартило". Верніть Максимова.
Ответить
+3
FoZZy
На нас ніхто з суперників не ставить, думають, що нас легко можна обіграти, а ми цим користуємося... Ось і футболісти Ворскли, мабуть, теж так думали що легко нас обіграють, а вийшло, як вийшло... Команді, Браво! Попереду дуже важкий відтинок у два матчі, який треба зіграти, не так як з Шахтарем,  бо і так різниця забитих та пропущених жахлива....
Ответить
+2
Alex Kozak
Який автогол?? Прядун 2 голи та асист
Ответить
+1
Gargantua
вот вам и хороший тренер и состав усилили, и зарплаты в клубе хорошие.
но... поломали предсезонку и нет тонуса
Ответить
0
igor shmuylo
Я такого. Выступление Ворсклы не помню,шо бы так играть .скрыпка со своими експериментами доведет команду до дна.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Осталась борьба за Лигу конференций. Динамо снова проиграло Ренну
Осталась борьба за Лигу конференций. Динамо снова проиграло Ренну
13.10.2022, 21:41 120
Футбол
Киченок квалифицировалась на Итоговый турнир WTA
Киченок квалифицировалась на Итоговый турнир WTA
13.10.2022, 20:20 1
Теннис
Вот это поворот! Setanta хочет забрать у клубов телеправа бесплатно
Вот это поворот! Setanta хочет забрать у клубов телеправа бесплатно
14.10.2022, 21:23 44
Футбол
Клопп назвал лучшую на сегодня команду мира
Клопп назвал лучшую на сегодня команду мира
14.10.2022, 16:26 1
Футбол
Калинина пробилась в 1/4 финала турнира в Румынии
Калинина пробилась в 1/4 финала турнира в Румынии
13.10.2022, 16:21 6
Теннис
Юная украинская теннисистка впервые сыграет в полуфинале взрослого турнира
Юная украинская теннисистка впервые сыграет в полуфинале взрослого турнира
14.10.2022, 22:10 2
Теннис
Почему мне не жаль Динамо
Почему мне не жаль Динамо
14.10.2022, 11:55 47
Футбол
ФОТО. Элина Свитолина родила дочку
ФОТО. Элина Свитолина родила дочку
15.10.2022, 13:26 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности