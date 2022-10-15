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Чемпионат Украины
Металлист
15.10.2022, FT 3 : 2
Ворскла
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Украина. Премьер лига
15 октября 2022, 23:50 | Обновлено 16 октября 2022, 01:00
190
0

Металлист - Ворскла - 3:2. Яркая игра УПЛ. Видео голов и обзор матча

Матч УПЛ с пятью голами

15 октября 2022, 23:50 | Обновлено 16 октября 2022, 01:00
190
0
Металлист - Ворскла - 3:2. Яркая игра УПЛ. Видео голов и обзор матча
ФК Металлист

В матче чемпионата Украины «Металлист» на своем поле обыграл «Ворсклу» 3:2. Дубль оформил Максим Прядун, который с 5 голами догнал Артем Довбика в гонке бомбардиров.

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Марлисон (Ворскла).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Прядун (Металлист).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Кравчук (Ворскла).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Каплиенко (Металлист).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Прядун (Металлист).
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Источник Sport.ua
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