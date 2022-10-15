Украина. Премьер лига15 октября 2022, 23:50 | Обновлено 16 октября 2022, 01:00
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Металлист - Ворскла - 3:2. Яркая игра УПЛ. Видео голов и обзор матча
Матч УПЛ с пятью голами
15 октября 2022, 23:50 | Обновлено 16 октября 2022, 01:00
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В матче чемпионата Украины «Металлист» на своем поле обыграл «Ворсклу» 3:2. Дубль оформил Максим Прядун, который с 5 голами догнал Артем Довбика в гонке бомбардиров.
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Марлисон (Ворскла).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Прядун (Металлист).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Кравчук (Ворскла).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Каплиенко (Металлист).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Прядун (Металлист).
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