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Металлист
15.10.2022 13:00 - : -
Ворскла
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Украина. Премьер лига
14 октября 2022, 15:57 |
179
0

Металлист – Ворскла. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги

14 октября 2022, 15:57 |
179
0
Металлист – Ворскла. Текстовая трансляция матча
ФК Металлист

В пятницу, 15-го октября, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковский «Металлист» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Ужгороде, на поле стадиона «Авангард», начало в 13:00.

Далеко не всем командам-участницам УПЛ в эти выходные повезет выйти на футбольное поле, поэтому «Ворскле» и «Металлисту» стоит попытаться исправить положение в турнирной таблице. Полтавчане долго не могли даже набрать очков в новом сезоне, однако теперь ведут серию из трех матчей подряд без поражений, тогда как харьковский коллектив стартовал более успешно, однако поражения от «Колоса» (0:1) и «Шахтера» (1:6) несколько замедлили его ход.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист» – «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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