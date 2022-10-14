В пятницу, 15-го октября, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковский «Металлист» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Ужгороде, на поле стадиона «Авангард», начало в 13:00.

Далеко не всем командам-участницам УПЛ в эти выходные повезет выйти на футбольное поле, поэтому «Ворскле» и «Металлисту» стоит попытаться исправить положение в турнирной таблице. Полтавчане долго не могли даже набрать очков в новом сезоне, однако теперь ведут серию из трех матчей подряд без поражений, тогда как харьковский коллектив стартовал более успешно, однако поражения от «Колоса» (0:1) и «Шахтера» (1:6) несколько замедлили его ход.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист» – «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.