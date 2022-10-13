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Украина. Премьер лига
13 октября 2022, 14:22 | Обновлено 13 октября 2022, 14:23
578
0

Металлист заявил на сезон бывшего игрока Днепра

Андерсон Пико будет защищать цвета харьковского клуба

13 октября 2022, 14:22 | Обновлено 13 октября 2022, 14:23
578
0
Металлист заявил на сезон бывшего игрока Днепра
ФК Днепр. Андерсон Пико

33-летний бразильский футболист Андерсон Пико стал игроком «Металлиста».

Официальный сайт УПЛ добавил бразильского защитника в заявку на сезон. Игрок будет выступать под 36-м номером.

Трансфермаркет сообщает, что футболист перешел в харьковский клуб на правах свободного агента.

Отметим, что Пико известен в Украине по играм за «Днепр» и «Металл».

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Источник УПЛ
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