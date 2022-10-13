Металлист заявил на сезон бывшего игрока Днепра

33-летний бразильский футболист Андерсон Пико стал игроком «Металлиста».

Официальный сайт УПЛ добавил бразильского защитника в заявку на сезон. Игрок будет выступать под 36-м номером.

Трансфермаркет сообщает, что футболист перешел в харьковский клуб на правах свободного агента.

Отметим, что Пико известен в Украине по играм за «Днепр» и «Металл».