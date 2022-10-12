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12 октября 2022, 03:00 |
150
0

Шахтер упустил победу над Реалом, Костюк снова проиграла, бронза Литвиненко

Главные новости за 11 октября на Sport.ua

12 октября 2022, 03:00 |
150
0
Шахтер упустил победу над Реалом, Костюк снова проиграла, бронза Литвиненко
ФК Шахтер Донецк

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 11 октября.

1. В шаге от реванша. Шахтер не удержал победу над Реалом в Варшаве. Коллектив Игоря Йовичевича был близок к победе над действующим обладателем Кубка чемпионов.

2. 4-й тур ЛЧ. Только победы два-ноль и ничьи один-один. Турнирные таблицы. 11 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги чемпионов.

3. Украина обыграла Нидерланды и лидирует в группе квалификации к ЧМ-2024. Футзальная сборная под руководством Александра Косенко порадовала результатом.

4. Костюк снова проиграла. Неудачное выступление Марты в Румынии. Украинская теннисистка уступила в парном разряде.

5. Дзюдо. 18-летняя Литвиненко принесла Украине первую медаль на ЧМ. Елизавета Литвиненко завоевала бронзу.

6. Снова разгром. Шахтер U-19 повторно проиграл сверстникам из Реала. Юные «горняки» потерпели второе подряд поражение в Юношеской лиге УЕФА.

7. Бушар не смогла доиграть матч против Калининой на турнире в Румынии. Канадская теннисистка снялась после первого сета.

8. Копеечный штраф. УЕФА вынес вердикт по скандальному баннеру фанатов Селтика. Шотландские болельщики «отличились» на матче групповой стадии Лиги чемпионов против «Шахтера» (1:1).

9. Определился окончательный состав Суперлиги. Без МБК «Николаев» и «Прометея».

10. Прометей с поражения стартовал в Среднеевропейской лиге по волейболу. В первом матче турнира подопечные Ивана Петкова проиграли венгерскому клубу «Бекешчаба» 0:3.

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Источник Sport.ua
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