Лига чемпионов12 октября 2022, 00:55 | Обновлено 12 октября 2022, 02:00
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4-й тур ЛЧ. Только победы два-ноль и ничьи один-один. Турнирные таблицы
11 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги чемпионов
12 октября 2022, 00:55 | Обновлено 12 октября 2022, 02:00
386
0
11 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги чемпионов в четырех группах. Ниже приведены их результаты.
Забавно, что зафиксировано 5 ничьих, 4 из которых со счетом 1:1. Еще три игры завершились со счетом 2:0.
Лига чемпионов 2022/23
4-й тур, 11 октября
- 19:45 Копенгаген – Манчестер Сити – 0:0
- 19:45 Маккаби Х – Ювентус – 2:0
- 22:00 Боруссия Д – Севилья – 1:1
- 22:00 Динамо З – РБ Зальцбург – 1:1
- 22:00 Милан – Челси – 0:2
- 22:00 ПСЖ – Бенфика – 1:1
- 22:00 Селтик – РБ Лейпциг – 0:2
- 22:00 Шахтер – Реал Мадрид – 1:1
Турнирные таблицы
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