4-й тур ЛЧ. Только победы два-ноль и ничьи один-один. Турнирные таблицы

11 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги чемпионов в четырех группах. Ниже приведены их результаты.

Забавно, что зафиксировано 5 ничьих, 4 из которых со счетом 1:1. Еще три игры завершились со счетом 2:0.

Лига чемпионов 2022/23

4-й тур, 11 октября

19:45 Копенгаген – Манчестер Сити – 0:0

19:45 Маккаби Х – Ювентус – 2:0

– Ювентус – 2:0 22:00 Боруссия Д – Севилья – 1:1

22:00 Динамо З – РБ Зальцбург – 1:1

22:00 Милан – Челси – 0:2

– 0:2 22:00 ПСЖ – Бенфика – 1:1

22:00 Селтик – РБ Лейпциг – 0:2

– 0:2 22:00 Шахтер – Реал Мадрид – 1:1

Турнирные таблицы

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