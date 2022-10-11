Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Копеечный штраф. УЕФА вынес вердикт по скандальному баннеру фанатов Селтика
Лига чемпионов
11 октября 2022, 14:35 |
957
0

Копеечный штраф. УЕФА вынес вердикт по скандальному баннеру фанатов Селтика

Шотландские болельщики «отличились» на матче групповой стадии Лиги чемпионов против «Шахтера» (1:1)

11 октября 2022, 14:35 |
957
0
Копеечный штраф. УЕФА вынес вердикт по скандальному баннеру фанатов Селтика
Getty Images/Global Images Ukraine

Дисциплинарный комитет УЕФА завершил разбирательства по делу, открытому на шотландский «Селтик» из-за скандального баннера, размещенного фанатами этой команды на матче Лиги чемпионов против «Шахтера» в адрес покойной королевы Великобритании Елизаветы II.

В итоге «Селтик» был оштрафован на 15 тысяч евро за использование его фанатами «сообщений, не подходящих для спортивного мероприятия (например, провокационный баннер)».

Также шотландский клуб был оштрафован на 4250 евро за запуск его фанатами фейерверков на домашнем матче Лиги чемпионов против «Реала» 6 сентября.

По теме:
Копенгаген – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Атлетико Мадрид – Брюгге. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ПСЖ – Бенфика. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Селтик Шахтер - Селтик УЕФА скандал штрафы Дисциплинарный комитет УЕФА баннер Лига чемпионов выбор редакции
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник The42
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько Шахтер заработал за последний год
Футбол | 11 октября 2022, 10:30 5
Стало известно, сколько Шахтер заработал за последний год
Стало известно, сколько Шахтер заработал за последний год

Клуб представил финансовый отчет

Ушла с матчболов. Ястремская прервала ужасную серию из восьми поражений
Теннис | 10 октября 2022, 16:19 2
Ушла с матчболов. Ястремская прервала ужасную серию из восьми поражений
Ушла с матчболов. Ястремская прервала ужасную серию из восьми поражений

Даяна стартовала с непростой победы на соревнованиях в Румынии

Португальский клуб хочет подписать защитника Шахтера
Футбол | 10.10.2022, 20:48
Португальский клуб хочет подписать защитника Шахтера
Португальский клуб хочет подписать защитника Шахтера
Шахтер U-19 – Реал U-19. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 11.10.2022, 14:51
Шахтер U-19 – Реал U-19. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Шахтер U-19 – Реал U-19. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Динамо сообщило о смерти известного фаната, который защищал Украину
Футбол | 10.10.2022, 17:35
Динамо сообщило о смерти известного фаната, который защищал Украину
Динамо сообщило о смерти известного фаната, который защищал Украину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ферстаппен выиграл дождевую гонку в Японии. Макс - чемпион!
Ферстаппен выиграл дождевую гонку в Японии. Макс - чемпион!
09.10.2022, 11:28 6
Авто/мото
Рашисты нанесли ракетные удары по Киеву, Днепру и Запорожью
Рашисты нанесли ракетные удары по Киеву, Днепру и Запорожью
10.10.2022, 09:09 10
Война
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
10.10.2022, 01:00
Биатлон
Днепр-1 захватил лидерство. Турнирная таблица УПЛ после 6 туров
Днепр-1 захватил лидерство. Турнирная таблица УПЛ после 6 туров
09.10.2022, 23:59 2
Футбол
Леонид КУЧУК: «Я в шоке, бл***, от этих уродов. Извините»
Леонид КУЧУК: «Я в шоке, бл***, от этих уродов. Извините»
09.10.2022, 21:55 5
Футбол
ПЕТРАКОВ – о жеребьевке отбора Евро-2024: «Мы и хотели таких соперников»
ПЕТРАКОВ – о жеребьевке отбора Евро-2024: «Мы и хотели таких соперников»
09.10.2022, 14:55 13
Футбол
Стало известно, сколько готов платить Роналду клуб Бекхэма
Стало известно, сколько готов платить Роналду клуб Бекхэма
09.10.2022, 10:45
Футбол
Умер знаменитый вратарь Шахтера, ставший затем членом бандитской «ДНР»
Умер знаменитый вратарь Шахтера, ставший затем членом бандитской «ДНР»
11.10.2022, 04:39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности