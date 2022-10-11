Копеечный штраф. УЕФА вынес вердикт по скандальному баннеру фанатов Селтика

Дисциплинарный комитет УЕФА завершил разбирательства по делу, открытому на шотландский «Селтик» из-за скандального баннера, размещенного фанатами этой команды на матче Лиги чемпионов против «Шахтера» в адрес покойной королевы Великобритании Елизаветы II.

В итоге «Селтик» был оштрафован на 15 тысяч евро за использование его фанатами «сообщений, не подходящих для спортивного мероприятия (например, провокационный баннер)».

Также шотландский клуб был оштрафован на 4250 евро за запуск его фанатами фейерверков на домашнем матче Лиги чемпионов против «Реала» 6 сентября.