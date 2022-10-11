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WTA
11 октября 2022, 19:11 | Обновлено 11 октября 2022, 19:15
1369
2

Бушар не смогла доиграть матч против Калининой на турнире в Румынии

Канадская теннисистка снялась после первого сета

11 октября 2022, 19:11 | Обновлено 11 октября 2022, 19:15
1369
2
Бушар не смогла доиграть матч против Калининой на турнире в Румынии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№45 WTA) с победы начала выступления на турнире WTA 250 в Румынии.

В первом круге Эжени Бушар из Канады (№443 WTA) не смогла доиграть матч против украинки и снялась после стартового сета.

Клуж-Напока. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Эжени Бушар (Канады) – 6:3 (отказ)

Для Ангелины это был первый матч после US Open.

В следующем круге украинка сразится против Исалин Бонавентюр из Бельгии (№126 WTA).

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Источник Sport.ua
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Spectra
Давай Геля! Надо брать реванш за Байндл!
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+3
Александр Ад
Тількі Геля розигралась після довгой перерви і тут суперниця здалася.Успехів та вдачі в наступних матчах!
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+2
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