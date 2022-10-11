WTA11 октября 2022, 19:11 | Обновлено 11 октября 2022, 19:15
1369
2
Бушар не смогла доиграть матч против Калининой на турнире в Румынии
Канадская теннисистка снялась после первого сета
11 октября 2022, 19:11 | Обновлено 11 октября 2022, 19:15
1369
2
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№45 WTA) с победы начала выступления на турнире WTA 250 в Румынии.
В первом круге Эжени Бушар из Канады (№443 WTA) не смогла доиграть матч против украинки и снялась после стартового сета.
Клуж-Напока. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Эжени Бушар (Канады) – 6:3 (отказ)
Для Ангелины это был первый матч после US Open.
В следующем круге украинка сразится против Исалин Бонавентюр из Бельгии (№126 WTA).
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