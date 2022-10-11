Бушар не смогла доиграть матч против Калининой на турнире в Румынии

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№45 WTA) с победы начала выступления на турнире WTA 250 в Румынии.

В первом круге Эжени Бушар из Канады (№443 WTA) не смогла доиграть матч против украинки и снялась после стартового сета.

Клуж-Напока. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) – Эжени Бушар (Канады) – 6:3 (отказ)

Для Ангелины это был первый матч после US Open.

В следующем круге украинка сразится против Исалин Бонавентюр из Бельгии (№126 WTA).