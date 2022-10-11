Костюк снова проиграла. Неудачное выступление Марты в Румынии
Украинская теннисистка уступила в парном разряде
Украинская теннисистка Марта Костюк вместе со своей напарницей Оксаной Калашниковой (Грузия) в 1/8 финала парного разряда на турнире в Клуж-Напоке (Румыния) уступила Анне Бондарь (Венгрия) и Далме Галфи (Венгрия).
WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении. 1/8 финала
Оксана Калашникова (Грузия) / Марта Костюк (Украина) – Анна Бондар (Венгрия) / Далма Галфи (Венгрия) – 5:7, 2:6
Отметим, что в первом сете Марта и Оксана побеждали со счетом 5:2, но проиграли 5 геймов подряд.
Ранее Костюк проиграла стартовый матч и в одиночном разряде.
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