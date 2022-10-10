Группа смерти для сборной Украины, Ферстаппен оформил титул, Мотор проиграл
Главные новости за 9 октября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 9 октября.
1. Евро-2024. Украина узнала соперников в квалификационном турнире. Отборочные матчи стартуют в марте 2023 года.
2. Первый уверенный успех. Динамо во Львове одолело Рух. Коллектив Мирчи Луческу потерял еще одного голкипера, однако добыл три очка.
3. ВИДЕО. Ракетная атака орков. В Запорожье разрушены дома, погибло 17 человек. 5 частных домов разрушены и около 40 пострадало.
4. Феерия Довбика. Днепр-1 в Ужгороде разгромил Зарю. «Сухая» серия днепровской команды продолжается.
5. Днепр-1 захватил лидерство. Турнирная таблица УПЛ после 6 туров. На втором месте идет «Шахтер», потерявший лишь два очка.
6. Минай в большинстве не смог обыграть Кривбасс. Команды сильнейшего не определили.
7. Ферстаппен выиграл дождевую гонку в Японии. Макс – чемпион! Ферстаппен выиграл и оформил титул.
8. Еще один матч для Лунина. Куртуа не летит с Реалом на встречу с Шахтером. Украинский вратарь проведет четвертый матч подряд в составе мадридского клуба.
9. Украина проиграла США в 1/4 финала ЧМ-2022 U-23 по баскетболу 3x3. Сине-желтые фактически не имели шансов на победу и уступили со счетом 10:21.
10. Пропустили за 6 секунд до конца. Мотор снова проиграл во Второй Бундеслиге. Украинский клуб проиграл команде «Нордхорн-Линген» со счетом 29:30.
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