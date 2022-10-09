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09 октября 2022, 16:56 | Обновлено 09 октября 2022, 17:10
622
0

Минай в большинстве не смог обыграть Кривбасс

Команды сильнейшего не определили

09 октября 2022, 16:56 | Обновлено 09 октября 2022, 17:10
622
0
Минай в большинстве не смог обыграть Кривбасс
ФК Кривбасс Кривой Рог

«Кривбасс» подошел к матчу без побед, а в предыдущем туре сыграл вничью 2:2 с «Зарей». В активе у «Миная» имелся только один выигрыш, который позволял ему находиться на 12 позиции в таблице УПЛ против 15 места у криворожской команды.

Первую половину игры номинальные гости из Закарпатья провели без реальных угроз воротам соперника. Они начали матч активнее, больше атаковали, но ничего не создавали. Были попытки ударов издали, давление, скорости – и все. Примерно к середине первых 45 минут встречи на поле стал четко виден игровой перевес «Кривбасса». В его составе заметно выделялся 27-летний босниец Капич. Именно после его роскошного паса со своей половины на 34-й минуте должен был забивать Хобленко. Но, выйдя один на один с Бандурой, он пробил прямо в голкипера.

Это был первый и единственный за весь тайм убойный голевой момент. Топ-эпизод с порядковым номером 2 приключился на 43-й минуте. Для «Кривбасса», в отличие от первого, он стал печальным. Защитник Дибанго увидел перед собой второе предупреждение в матче, и досрочно отправился отдыхать, оставив партнеров на вторую половину игры в меньшинстве. К слову, арбитр во второй раз предупредил 20-летнего камерунца в ситуации, когда тот не играл умышленно грубо. В общем, игрока «Кривбасса» можно было и не предупреждать.

После отдыха численный перевес обязывал команду Владимира Шарана дейстовать первым номером, и атаковать, атаковать, атаковать. В принципе, игроки «Миная» смогли добиться игрового и территориального перевеса, но с остротой при завершении у них было не все гладко. Криворожская команда контратаковали, и была на порядок опаснее. Были хорошие моменты, чтобы забить, у Ловрича и Хобленко – им с завершающими ударами явно не повезло.

В итоге, финальный свисток возвестил о ничьей 0:0. Команды обошлись и без голов, и без победителя. Такой результат явно в пользу «Кривбасса», который больше тайма играл вдесятером. В таблице УПЛ криворожская команда осталась на 15 месте, имея 3 очка. У «Миная» 11 позиция и 5 пунктов.

Украинская Премьер-лига, 6-й тур

«Кривбасс» – «Минай» – 0:0

Н.Волошин, 14; Дибанго, 16, Капич, 72 – Кулиев, 57, Колесник, 68, Гончар, 85.

Дибанго, 43 (второе предупреждение).

«Кривбас»: Сарнавский – Стецьков, Ловрич, Якимец, Дибанго, Капич (Банада, 87), Хомченовский, Татарков (Семенов, 70), Н.Волошин, Задерака (Микитишин, 87), Хобленко (Устименко, 90+3).

Запасные: Клищук, Зотько, Опанасенко, Шевченко, Понедельник, Рябов, Дебелко, Кораблин.

«Минай»: Бандура – Чуев, Гончар, Немчанинов, Трубочкин (Рогозинский, 61), Витенчук, Твердохлеб, Хахлев, Воробчак (Голуб, 76), Кулиев (Касимов, 61), Вишневский (Колесник, 46, Коломоец, 81).

Запасные: Кемкин, Пеньков, Грайфонер, Паламар, Кравчук, Дмитрук.

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: НСК «Олимпийский» (Киев).

КРИВБАСС – МИНАЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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