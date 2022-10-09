Юрий ВЕРНИДУБ: «Виноват один, а желтую дают другому»

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал ничейный результат своих подопечных против «Миная» в матче 6-го тура УПЛ:

– Сыграли вничью, не забили. Плюс, игра пошла не по плану из-за непонятного удаления. Честно говоря, есть желание предложить прокомментировать матч судьям, когда они это делают. Сначала дают желтую карточку игроку, который не виноват в ситуации: нужно давать Волошину, арбитр дает Дибанго.

Еще и второе предупреждение… На мой взгляд, если давать такие карточки… Игрок не фолил, не делал отмашку и получает второе предупреждение. Тем более, соперник сам ныряет, падает. Я специально посмотрел повтор этого эпизода. Что еще комментировать: играли в меньшинстве больше тайма. Несмотря на это, хотели победить, ребята атаковали. Были хорошие моменты, но мы их не реализовали, потому 0:0. Будем готовиться дальше.

– Оцените игру новых исполнителей, которые сегодня вышли в стартовом составе.

– Трудно оценивать. Пусть оценит болельщик. Тот же Капич. Думающий спокойный футболист, обладающий хорошей передачей. Этот игрок, который может наладить игру в центре поля. Вспомнить хотя бы сегодня острую передачу на Хобленко. Ловрич тоже сыграл на уровне.

Не пропустили, оборона «на ноль», так что сыграл хорошо. Повторюсь, досадно, что Дибанго получил две желтых. Он – молодой парень, расстроился, расплакался. Все его поддержали, все будет хорошо.

Отметим, что матч 6-го тура чемпионата Украины по футболу между «Кривбассом» и «Минаем» завершился со счетом 0:0.