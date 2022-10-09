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Чемпионат Украины
Кривбасс
67 0 : 0
Минай
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Украина. Премьер лига
09 октября 2022, 14:58 | Обновлено 09 октября 2022, 16:30
913
5

Кривбасс – Минай – 0:0. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 6-го тура Украинской Премьер-лиги

09 октября 2022, 14:58 | Обновлено 09 октября 2022, 16:30
913
5
Кривбасс – Минай – 0:0. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 9 октября, состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором криворожский «Кривбасс» сыграет с закарпатским «МИнаем». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Кривбасс – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В 5-м туре криворожский клуб сыграл вничью 2:2 в гостевом матче с луганской «Зарей». Этим результатом «Кривбасс» закрыл поражение от «Вереса» (0:1). «Минай» туром ранее проиграл 0:1 киевскому «Динамо», а до этого проиграл с аналогичным результатом «Львову».

В таблице УПЛ «Кривбасс» занимает 15 место, имея 2 очка, а у «Миная» 12 позиция и 4 пункта.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Минай», за которой можно следить здесь.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Минай Кривбасс - Минай текстовая трансляция
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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 5
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Gargantua
второй день просто стыд за уровень судейства.
Павелко надо гнать сраной метлой просто уже за то, что он вместе с Луччи сделал с судейством.
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+1
Хутин Пуйло
Какое левое удаление...
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0
Gargantua
толкового юга купил Кривбасс. техничный.
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0
Gargantua
ух как бодро начали
обе команды крепко заряжены
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0
Gargantua
у Кривбасса есть игровой прогресс, но достаточен ли он чтобы начать побеждать?
скорее сконяюсь к обе забьют
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0
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