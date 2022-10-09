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Чемпионат Украины
Кривбасс
09.10.2022, FT 0 : 0
Минай
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Украина. Премьер лига
09 октября 2022, 18:46 | Обновлено 09 октября 2022, 18:58
169
0

Кривбасс – Минай – 0:0. Красная есть, а где голы? Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура УПЛ

09 октября 2022, 18:46 | Обновлено 09 октября 2022, 18:58
169
0
Кривбасс – Минай – 0:0. Красная есть, а где голы? Видеообзор матча
УПЛ

Сегодня, 9 октября, состоялся матч 6-го тура чемпионата Украины по футболу между «Кривбассом» и «Минаем». Команды расаписали мировую со счетом 0:0.

Отметим, что на 43-й минуте игры легионер «Кривбасса» Иван Дибанго получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Тем не менее, «Минай» не смог победить в большинстве.

Чемпионат Украины по футболу. 6-й тур

УПЛ. 9 октября

«Кривбасс» – «Минай» – 0:0

Удаление: Дибанго, 43

События матча

43’
Игрок команды Кривбасс получает красную карточку.
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Источник Sport.ua
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