Украина. Премьер лига09 октября 2022, 18:46 | Обновлено 09 октября 2022, 18:58
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Кривбасс – Минай – 0:0. Красная есть, а где голы? Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 6-го тура УПЛ
09 октября 2022, 18:46 | Обновлено 09 октября 2022, 18:58
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Сегодня, 9 октября, состоялся матч 6-го тура чемпионата Украины по футболу между «Кривбассом» и «Минаем». Команды расаписали мировую со счетом 0:0.
Отметим, что на 43-й минуте игры легионер «Кривбасса» Иван Дибанго получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Тем не менее, «Минай» не смог победить в большинстве.
Чемпионат Украины по футболу. 6-й тур
УПЛ. 9 октября
«Кривбасс» – «Минай» – 0:0
Удаление: Дибанго, 43
События матча
43’
Игрок команды Кривбасс получает красную карточку.
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