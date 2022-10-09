Кривбасс – Минай – 0:0. Красная есть, а где голы? Видеообзор матча

Сегодня, 9 октября, состоялся матч 6-го тура чемпионата Украины по футболу между «Кривбассом» и «Минаем». Команды расаписали мировую со счетом 0:0.

Отметим, что на 43-й минуте игры легионер «Кривбасса» Иван Дибанго получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Тем не менее, «Минай» не смог победить в большинстве.

Чемпионат Украины по футболу. 6-й тур

УПЛ. 9 октября

«Кривбасс» – «Минай» – 0:0

Удаление: Дибанго, 43