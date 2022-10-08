В воскресенье, 9 октября, состоится матч 6 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся криворожский «Кривбасс» и «Минай». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона НСК «Олимпийский», начало – в 15:00.

Кривбасс

Подопечные Юрия Вернидуба ужасно начали сезон в Премьер-лиге. Команда стартовала с двух минимальных выездных поражений – «Колосу» и «Шахтеру», после чего набрала первое очко – дома расписала «сухую» ничью со «Львовом». Затем было еще одно поражение, и снова минимальное – от «Вереса». Так что на международную паузу «Кривбасс» ушёл с нулём в графе «забитые мячи».

Перерыв, похоже, тренеры и футболисты использовали с пользой. Они провели спарринг с «Ингульцом» и, похоже, поняли, что не разучились забивать (встреча завершилась вничью, 2:2). Потому что в следующем официальном поединке и забили, и набрали второй балл в таблицу – матч с «Зарей» завершился со счётом 2:2. Отметим, что «сухой» отрезок со старта чемпионата длился для «Кривбасса» 370 минут игрового времени – это девятый показатель в истории чемпионатов страны. «Рекордсмен», к слову – ахтырский «Нефтяник», которому в сезоне-2007/08 понадобилось 613 минут, чтобы забить первый гол.

Таким образом, «Кривбасс» с двумя очками находится на самом дне турнирной таблицы. 2 забитых мяча – также худший показатель среди участников УПЛ. А вот пять пропущенных – один из лучших: меньше пропустили только лидеры чемпионской гонки, «Шахтер», «Днепр-1» и «Колос».

Минай

Не лучшим образом обстоят дела и у «Миная». Команда Владимира Шарана начала сезон с поражения от «Александрии» (1:2), затем сыграла вничью с «Колосом» (1:1) и обыграла «Ингулец» (2:1). После этого провела спарринг с «Металлистом», в котором праздновала победу – 2:1. Однако после этого последовали два минимальных домашних поражения – от «Львова» и «Динамо».

В итоге «Минай» набрал 4 очка и делит 10-13 места с «Ворсклой», «Рухом» и «Львовом». А накануне к команде присоединился опытный нападающий Юрий Коломоец, который уже играл под руководством Шарана. Наверняка тренеру хорошо известны сильные стороны форварда, так что он может дебютировать за «Минай» именно в игре с «Кривбассом». В то же время не поможет команде дисквалифицированный Олег Горин, который в пяти матчах заработал четыре желтые карточки.

Статистика команд

Соперники в официальных поединках не встречались. Но перед стартом нынешнего сезона провели контрольный поединок. Сильнее оказался «Кривбасс» (3:1). Отметим, что это была первая победа Вернидуба у руля криворожского клуба.

С этой точки зрения интересна другая статистика. Шаран и Вернидуб пересекались в качестве тренеров различных команд 12 раз. И 5 раз расходились миром. Четыре победы на счету нынешнего наставника «Кривбасса», три – у тренера «Миная».

Прогноз на противостояние

Букмекеры отдают преимущество номинальным хозяевам. Рискнем предположить, что «Кривбасс» наконец-то одержит первую победу в сезоне. Но особой результативности ожидать не стоит. Спрогнозируем минимальную победу команды Юрия Вернидуба.

Ориентировочные составы:

«Кривбасс»: Сарнавский, Якимец, Вернидуб, Стецьков, Дибанго, Семенов, Кораблин, Татарков, Волошин, Задерака, Хобленко.

«Минай»: Бандура, Трубочкин, Рогозинский, Немчанинов, Гончар, Витенчук, Кулиев, Твердохлеб, Хахлёв, Воробчак, Коломоец.

09 октября, воскресенье