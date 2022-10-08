Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чемпионат Украины
Кривбасс
09.10.2022 15:00 - : -
Минай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 октября 2022, 11:42 | Обновлено 08 октября 2022, 11:52
106
0

Кривбасс – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Одержит ли криворожская команда первую победу в сезоне?

08 октября 2022, 11:42 | Обновлено 08 октября 2022, 11:52
106
0
Кривбасс – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Кривбасс

В воскресенье, 9 октября, состоится матч 6 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся криворожский «Кривбасс» и «Минай». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона НСК «Олимпийский», начало – в 15:00.

Кривбасс

Подопечные Юрия Вернидуба ужасно начали сезон в Премьер-лиге. Команда стартовала с двух минимальных выездных поражений – «Колосу» и «Шахтеру», после чего набрала первое очко – дома расписала «сухую» ничью со «Львовом». Затем было еще одно поражение, и снова минимальное – от «Вереса». Так что на международную паузу «Кривбасс» ушёл с нулём в графе «забитые мячи».

Перерыв, похоже, тренеры и футболисты использовали с пользой. Они провели спарринг с «Ингульцом» и, похоже, поняли, что не разучились забивать (встреча завершилась вничью, 2:2). Потому что в следующем официальном поединке и забили, и набрали второй балл в таблицу – матч с «Зарей» завершился со счётом 2:2. Отметим, что «сухой» отрезок со старта чемпионата длился для «Кривбасса» 370 минут игрового времени – это девятый показатель в истории чемпионатов страны. «Рекордсмен», к слову – ахтырский «Нефтяник», которому в сезоне-2007/08 понадобилось 613 минут, чтобы забить первый гол.

Таким образом, «Кривбасс» с двумя очками находится на самом дне турнирной таблицы. 2 забитых мяча – также худший показатель среди участников УПЛ. А вот пять пропущенных – один из лучших: меньше пропустили только лидеры чемпионской гонки, «Шахтер», «Днепр-1» и «Колос».

Минай

Не лучшим образом обстоят дела и у «Миная». Команда Владимира Шарана начала сезон с поражения от «Александрии» (1:2), затем сыграла вничью с «Колосом» (1:1) и обыграла «Ингулец» (2:1). После этого провела спарринг с «Металлистом», в котором праздновала победу – 2:1. Однако после этого последовали два минимальных домашних поражения – от «Львова» и «Динамо».

В итоге «Минай» набрал 4 очка и делит 10-13 места с «Ворсклой», «Рухом» и «Львовом». А накануне к команде присоединился опытный нападающий Юрий Коломоец, который уже играл под руководством Шарана. Наверняка тренеру хорошо известны сильные стороны форварда, так что он может дебютировать за «Минай» именно в игре с «Кривбассом». В то же время не поможет команде дисквалифицированный Олег Горин, который в пяти матчах заработал четыре желтые карточки.

Статистика команд

Соперники в официальных поединках не встречались. Но перед стартом нынешнего сезона провели контрольный поединок. Сильнее оказался «Кривбасс» (3:1). Отметим, что это была первая победа Вернидуба у руля криворожского клуба.

С этой точки зрения интересна другая статистика. Шаран и Вернидуб пересекались в качестве тренеров различных команд 12 раз. И 5 раз расходились миром. Четыре победы на счету нынешнего наставника «Кривбасса», три – у тренера «Миная».

Прогноз на противостояние

Букмекеры отдают преимущество номинальным хозяевам. Рискнем предположить, что «Кривбасс» наконец-то одержит первую победу в сезоне. Но особой результативности ожидать не стоит. Спрогнозируем минимальную победу команды Юрия Вернидуба.

Ориентировочные составы:
«Кривбасс»: Сарнавский, Якимец, Вернидуб, Стецьков, Дибанго, Семенов, Кораблин, Татарков, Волошин, Задерака, Хобленко.
«Минай»: Бандура, Трубочкин, Рогозинский, Немчанинов, Гончар, Витенчук, Кулиев, Твердохлеб, Хахлёв, Воробчак, Коломоец.

09 октября, воскресенье

«Кривбасс» – «Минай»
Киев. Стадион НСК «Олимпийский». 15:00
ТВ-трансляция платформа Setanta Sports
Арбитр: Максим Козиряцкий (Запорожье)
КРИВБАСС - МИНАЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:0
Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Ворскла – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Нива Бузовая – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ворскла – Черноморец. Стали известны стартовые составы
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Минай Кривбасс - Минай прогнозы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Осасуна – Валенсия – 1:2. Кавани не забил пенальти. Видео голов и обзор
Футбол | 08 октября 2022, 00:27 0
Осасуна – Валенсия – 1:2. Кавани не забил пенальти. Видео голов и обзор
Осасуна – Валенсия – 1:2. Кавани не забил пенальти. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 8-го тура чемпионата Испании

Андрей ТЛУМАК о судействе: «Какая разница, будет ли свободна Украина?»
Футбол | 08 октября 2022, 09:05 3
Андрей ТЛУМАК о судействе: «Какая разница, будет ли свободна Украина?»
Андрей ТЛУМАК о судействе: «Какая разница, будет ли свободна Украина?»

Наставник «Карпат» недоволен работой судей

Усик не против вернуться в крузервейт. «Хочу снова собрать пояса»
Бокс | 07.10.2022, 15:51
Усик не против вернуться в крузервейт. «Хочу снова собрать пояса»
Усик не против вернуться в крузервейт. «Хочу снова собрать пояса»
ВИДЕО. Ярмоленко оформил свой второй гол в составе Аль-Айна
Футбол | 07.10.2022, 16:30
ВИДЕО. Ярмоленко оформил свой второй гол в составе Аль-Айна
ВИДЕО. Ярмоленко оформил свой второй гол в составе Аль-Айна
Удачный старт. Сборная Украины обыграла Косово в квалификации на ЧМ
Футзал | 07.10.2022, 20:41
Удачный старт. Сборная Украины обыграла Косово в квалификации на ЧМ
Удачный старт. Сборная Украины обыграла Косово в квалификации на ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
С победным голом Ярмоленко. Аль-Айн Реброва поднялся в топ-3 чемпионата
С победным голом Ярмоленко. Аль-Айн Реброва поднялся в топ-3 чемпионата
07.10.2022, 18:14
Футбол
Почему не следует петь дифирамбы Шахтеру за игру в Мадриде
Почему не следует петь дифирамбы Шахтеру за игру в Мадриде
06.10.2022, 10:43 53
Футбол
Команды Усика и Фьюри уже обсуждают даты боя за все пояса
Команды Усика и Фьюри уже обсуждают даты боя за все пояса
06.10.2022, 18:12
Бокс
Генштаб: На подмогу российской армии на Донетчину отправили 500 уголовников
Генштаб: На подмогу российской армии на Донетчину отправили 500 уголовников
07.10.2022, 07:40 2
Война
Генштаб ВСУ: «Приспешники россиян массово эвакуируются»
Генштаб ВСУ: «Приспешники россиян массово эвакуируются»
06.10.2022, 13:39
Война
Фиаско Динамо, ничья Днепра-1, травма Лучкевича, Холанда исключат из АПЛ
Фиаско Динамо, ничья Днепра-1, травма Лучкевича, Холанда исключат из АПЛ
07.10.2022, 07:15
Футбол
ВИДЕО. Подарочек бункерному фюреру. Мощнейший пожар на Крымском мосту
ВИДЕО. Подарочек бункерному фюреру. Мощнейший пожар на Крымском мосту
08.10.2022, 07:15 18
Война
Луческу признал свою ошибку. Зачем Динамо подписало Перриса и Лонвейка
Луческу признал свою ошибку. Зачем Динамо подписало Перриса и Лонвейка
06.10.2022, 15:30 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности