Днепр-1 захватил лидерство. Турнирная таблица УПЛ после 6 туров
На втором месте идет «Шахтер», потерявший лишь два очка
С 7 по 10 октября проходит 6-й тур Украинской Премьер-лиги. «Днепр-1» захватил лидерство в турнирной таблице УПЛ после 6 туров.
Команда Александра Кучера в центральном поединке тура разгромила «Зарю» (3:0) и набрала 15 очков из 15 возможных.
На втором месте идет «Шахтер», потерявший лишь два очка (13 баллов из 15). Замыкает топ-3 «Колос» из Ковалевки (11 очков).
В аутсайдерах после 6 туров находится одесский «Черноморец» (2 пункта).
🏆 УПЛ. 6-й тур
7 октября
- 🔸 15:00. Верес – Металлист – 1:2
- 🔸 17:00. Колос – Ингулец – 0:0
8 октября
- 🔸 13:00. Ворскла – Черноморец – 2:1
- 🔸 15:00. Львов – Шахтер – перенесен
9 октября
- 🔸 13:00. Днепр-1 – Заря – 3:0
- 🔸 15:00. Кривбасс – Минай – 0:0
- 🔸 17:00. Динамо – Рух – 3:0
10 октября
- 🔸 15:00. Александрия – Металіст 1925
Турнирная таблица УПЛ после 6 туров
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
21-летний футболист отметился на 12-й минуте матча «Леха» против «Радомяка»
Главные новости за 8 октября на Sport.ua
Единственное что им может помешать, это та самая психология. Если коленки задрожат от собственного лидерства. Динамо и шахтер это все же бренды, там победы воспринимаются как должное.