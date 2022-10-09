Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Днепр-1 захватил лидерство. Турнирная таблица УПЛ после 6 туров
Украина. Премьер лига
09 октября 2022, 23:59 | Обновлено 10 октября 2022, 00:32
443
1

Днепр-1 захватил лидерство. Турнирная таблица УПЛ после 6 туров

На втором месте идет «Шахтер», потерявший лишь два очка

09 октября 2022, 23:59 | Обновлено 10 октября 2022, 00:32
443
1
Днепр-1 захватил лидерство. Турнирная таблица УПЛ после 6 туров
СК Днепр-1

​С 7 по 10 октября проходит 6-й тур Украинской Премьер-лиги. «Днепр-1» захватил лидерство в турнирной таблице УПЛ после 6 туров.

Команда Александра Кучера в центральном поединке тура разгромила «Зарю» (3:0) и набрала 15 очков из 15 возможных.

На втором месте идет «Шахтер», потерявший лишь два очка (13 баллов из 15). Замыкает топ-3 «Колос» из Ковалевки (11 очков).

В аутсайдерах после 6 туров находится одесский «Черноморец» (2 пункта).

🏆 УПЛ. 6-й тур

7 октября

  • 🔸 15:00. Верес – Металлист – 1:2
  • 🔸 17:00. Колос – Ингулец – 0:0

8 октября

  • 🔸 13:00. Ворскла – Черноморец – 2:1
  • 🔸 15:00. Львов – Шахтер – перенесен

9 октября

  • 🔸 13:00. Днепр-1 – Заря – 3:0
  • 🔸 15:00. Кривбасс – Минай – 0:0
  • 🔸 17:00. Динамо – Рух – 3:0

10 октября

  • 🔸 15:00. Александрия – Металіст 1925

Турнирная таблица УПЛ после 6 туров

По теме:
ШАРАН: «Селезнев пока не готов, чтобы усилить нашу команду. Вес не в норме»
Леонид КУЧУК: «Я в шоке, бл***, от этих уродов. Извините»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не хватало вдобавок ко всем проблемам потерять еще и Бойко»
Украинская Премьер-лига статистические расклады чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно Металлист Харьков Александрия Ворскла Полтава Ингулец Минай Металлист 1925 выбор редакции Днепр-1 Колос Ковалевка Рух Львов Днепр-1 - Заря Динамо - Рух
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как Цитаишвили забил первый гол за польский Лех
Футбол | 09 октября 2022, 23:23 0
ВИДЕО. Как Цитаишвили забил первый гол за польский Лех
ВИДЕО. Как Цитаишвили забил первый гол за польский Лех

21-летний футболист отметился на 12-й минуте матча «Леха» против «Радомяка»

Подарочек путину, Холанда не остановить, где окажется Мудрик
Футбол | 09 октября 2022, 06:00 0
Подарочек путину, Холанда не остановить, где окажется Мудрик
Подарочек путину, Холанда не остановить, где окажется Мудрик

Главные новости за 8 октября на Sport.ua

Касильяса взломали, нет никакого каминг-аута. Но что имел ввиду Пуйоль?
Футбол | 09.10.2022, 18:30
Касильяса взломали, нет никакого каминг-аута. Но что имел ввиду Пуйоль?
Касильяса взломали, нет никакого каминг-аута. Но что имел ввиду Пуйоль?
Зинченко не сыграет за Арсенал против Ливерпуля
Футбол | 09.10.2022, 17:50
Зинченко не сыграет за Арсенал против Ливерпуля
Зинченко не сыграет за Арсенал против Ливерпуля
ВИДЕО. Гол на все времена. 23 года назад Шевченко забил Филимонову
Футбол | 09.10.2022, 11:45
ВИДЕО. Гол на все времена. 23 года назад Шевченко забил Филимонову
ВИДЕО. Гол на все времена. 23 года назад Шевченко забил Филимонову
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
по качеству состава Днепр сейчас ничем не хуже Шахтера и Динамо.
Единственное что им может помешать, это та самая психология. Если коленки задрожат от собственного лидерства. Динамо и шахтер это все же бренды, там победы воспринимаются как должное.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Легионер Днепра-1 угодил в скандальную историю из-за 20 тысяч евро
ФОТО. Легионер Днепра-1 угодил в скандальную историю из-за 20 тысяч евро
08.10.2022, 11:17 5
Футбол
У бульбаша крыша поехала. Беларусь пошла на Украину с обвинениями
У бульбаша крыша поехала. Беларусь пошла на Украину с обвинениями
09.10.2022, 10:07 1
Война
ПЕТРАКОВ – о жеребьевке отбора Евро-2024: «Мы и хотели таких соперников»
ПЕТРАКОВ – о жеребьевке отбора Евро-2024: «Мы и хотели таких соперников»
09.10.2022, 14:55 10
Футбол
Украинец вышел в старте на матч чемпионата Шотландии против Селтика
Украинец вышел в старте на матч чемпионата Шотландии против Селтика
08.10.2022, 18:30
Футбол
Украинский боксер без шансов уступил американцу в США
Украинский боксер без шансов уступил американцу в США
09.10.2022, 05:05 1
Бокс
Рейтинг супертяжей: Джошуа позади Усика, Фьюри нет в списке
Рейтинг супертяжей: Джошуа позади Усика, Фьюри нет в списке
08.10.2022, 20:15 2
Бокс
Евро-2024. Украина узнала соперников в квалификационном турнире
Евро-2024. Украина узнала соперников в квалификационном турнире
09.10.2022, 13:35 81
Футбол
Ферстаппен выиграл дождевую гонку в Японии. Макс - чемпион!
Ферстаппен выиграл дождевую гонку в Японии. Макс - чемпион!
09.10.2022, 11:28 6
Авто/мото
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности