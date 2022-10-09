Днепр-1 захватил лидерство. Турнирная таблица УПЛ после 6 туров

​С 7 по 10 октября проходит 6-й тур Украинской Премьер-лиги. «Днепр-1» захватил лидерство в турнирной таблице УПЛ после 6 туров.

Команда Александра Кучера в центральном поединке тура разгромила «Зарю» (3:0) и набрала 15 очков из 15 возможных.

На втором месте идет «Шахтер», потерявший лишь два очка (13 баллов из 15). Замыкает топ-3 «Колос» из Ковалевки (11 очков).

В аутсайдерах после 6 туров находится одесский «Черноморец» (2 пункта).

🏆 УПЛ. 6-й тур

7 октября

🔸 15:00. Верес – Металлист – 1:2

– 1:2 🔸 17:00. Колос – Ингулец – 0:0

8 октября

🔸 13:00. Ворскла – Черноморец – 2:1

– Черноморец – 2:1 🔸 15:00. Львов – Шахтер – перенесен

9 октября

🔸 13:00. Днепр-1 – Заря – 3:0

– Заря – 3:0 🔸 15:00. Кривбасс – Минай – 0:0

🔸 17:00. Динамо – Рух – 3:0

10 октября

🔸 15:00. Александрия – Металіст 1925

Турнирная таблица УПЛ после 6 туров