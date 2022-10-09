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Чемпионат Европы
09 октября 2022, 13:35 | Обновлено 09 октября 2022, 14:37
11395
53

Евро-2024. Украина узнала соперников в квалификационном турнире

Отборочные матчи стартуют в марте 2023 года

09 октября 2022, 13:35 | Обновлено 09 октября 2022, 14:37
11395
53
Евро-2024. Украина узнала соперников в квалификационном турнире
Getty Images/Global Images Ukraine

9 октября состоялась жеребьевка отбора Евро-2024.

Сборная Украины сыграет в группе C, где сразится против таких команд: Италия, Англия, Северная Македония и Мальта.

Все группы отбора Евро-2024

Группа A

Испания
Шотландия
Норвегия
Грузия
Кипр

Группа B

Нидерланды
Франция
Ирландия
Греция
Гибралтар

Группа C

Италия
Англия
Украина
Северная Македония
Мальта

Группа D

Хорватия
Уэльс
Армения
Турция
Латвия

Группа E

Польша
Чехия
Албания
Фарерские острова
Молдова

Группа F

Бельгия
Австрия
Швеция
Азербайджан
Эстония

Группа G

Венгрия
Сербия
Черногория
Болгария
Литва

Группа H

Дания
Финляндия
Словения
Казахстан
Северная Ирландия
Сан-Марино

Группа I

Швейцария
Израиль
Румыния
Косово
Беларусь
Андорра

Группа J

Португалия
Босния и Герцеговина
Исландия
Люксембург
Словакия
Лихтенштейн

Как будет проходить квалификация?

Всего будет 10 групп: семь групп по пять команд (A-G) и три группы по шесть (H-J). В рамках каждой группы сборные сыграют друг с другом по круговой системе дома и на выезде. Матчи будут проходить в соответствии с календарем Европейской квалификации с марта по ноябрь 2023 года.

Победители и обладатели вторых мест выйдут в финальную часть. Обладатели трех последних путевок определятся в стыковых матчах, которые будут сыграны в марте 2024 года.

Когда пройдут матчи квалификации ЕВРО-2024?

Даты матчей

23-25.03.2023 Тур 1
26-28.03.2023 Тур 2
16-17.06.2023 Тур 3
19-20.06.2023 Тур 4
07-09.09.2023 Тур 5
10-12.09.2023 Тур 6
12-14.10.2023 Тур 7
15-17.10.2023 Тур 8
16-18.11.2023 Тур 9
19-21.11.2023 Тур 10

Стыковые матчи

21.03.2024 полуфиналы
26.03.2024 финалы

Финальная стадия

14.06.2024 матч открытия
14.07.2024 финал

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Источник Sport.ua
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Комментарии 53
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Фанькин кот
Наконец то нам попались НАСТОЯЩИЕ соперники. Отпетлять не получится. Нужно ИГРАТЬ. Отдаваться по полной.
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+10
Показать Скрыть 1 ответ
Александр Ад
ну нічо .головне перемогти рашу в війні
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+9
Михаил Шкуренков
Отличная группа. Надеюсь выиграем войну к началу турнира и будем принимать эти команды дома!
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+8
Mishka_Tayson
За третє місце мабуть таки можна спробувати поборотись... ))
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+7
Istm
Відверто невдалий жереб.
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+5
GloryUkraine
 Що поробиш? Треба грати. Італійці традиційно сильні, Англію останні роки трясе постійно, то супер-гра, то незрозуміло що. Македонці вперті, але іх треба перемагати в обидвох матчах і так само з Мальтою. Головне на двох останніх налаштовуватися як на чемпіонів світу тому, що одною лівою не переможеш нікого.
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+5
garik_trinity
Не хотели группу Лиги Наций выигрывать - вот и получите финалистов последнего на данный момент чемпионата Европы
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+5
inspekcha85
Этот Петраков му-му,два турнира слил можно сказать на финишной ленточке.И с Уэльсом и с Шотландией ,где один матч определял итог компании он должен был не сальными селюковыми шуточками с  журналюгами кокетничать,а взвинтить и завезти команду.Нужно было проявить себя в первую очередь психологом.Гнать в шею...
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+5
alex55
Жаль Англію з Італією
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+5
Igor Jones
це жопа..............
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+5
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Nordenus
Ахахаха я так и знал Боже.... по другом ведь быть не могло с нашей удачей!
Давайте теперь сто раз вспомним матч с шотландцами... ай ладно пофиг уже
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+4
Istm
Самі собі наробили проблем у матчах з Шотландією.
Але в цілому групи дуже нерівні. В одній Франція, Нідерланди або  Італія, Англія.
І в той же час - Швейцарія, Ізраіль. Або Угорщина, Сербія. Або навіть Бельгія, Австрія.
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+4
Вадим Острадчук
ну потрапити в плей-офф відбору через Лігу Націй у нас шанси не погані)
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+4
Maks_krot
Это жесть,это просто жесть ,как всегда нам в жребие очень "повезло"  ,ну всеровно верим в нашу сборную 
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+3
Ya-Legenda
З Петраковим ми ще Мальті влетемо!
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+3
Хутин Пуйло
Зная нашу сборную возьмут очки у англичан, а потом влетят македонцам...
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+2
Cityzen83
Надо было у Шотландии выигрывать и всё было бы гораздо проще, а теперь еще 3 е место попробуй займи с такой группой
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+2
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Spectra
Вот и приплыли... Кстати Шотландии тоже не повезло. Попасть на Норвегию с третье корзины очень не приятно...  Так что шансов на плей-офф ЛН у нас тоже очень мало. Теперь придётся болеть за Шотландию.
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+2
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Gargantua
ни фига себе
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+2
Zhonia_Sevast-Dnepr
Чудовий розклад! Тільки в таких групах ми можемо показати реальний рівень своєї гри
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+1
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