Евро-2024. Украина узнала соперников в квалификационном турнире
Отборочные матчи стартуют в марте 2023 года
9 октября состоялась жеребьевка отбора Евро-2024.
Сборная Украины сыграет в группе C, где сразится против таких команд: Италия, Англия, Северная Македония и Мальта.
Все группы отбора Евро-2024
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Группа A
Испания
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Группа B
Нидерланды
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Группа C
Италия
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Группа D
Хорватия
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Группа E
Польша
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Группа F
Бельгия
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Группа G
Венгрия
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Группа H
Дания
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Группа I
Швейцария
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Группа J
Португалия
Как будет проходить квалификация?
Всего будет 10 групп: семь групп по пять команд (A-G) и три группы по шесть (H-J). В рамках каждой группы сборные сыграют друг с другом по круговой системе дома и на выезде. Матчи будут проходить в соответствии с календарем Европейской квалификации с марта по ноябрь 2023 года.
Победители и обладатели вторых мест выйдут в финальную часть. Обладатели трех последних путевок определятся в стыковых матчах, которые будут сыграны в марте 2024 года.
Когда пройдут матчи квалификации ЕВРО-2024?
Даты матчей
23-25.03.2023 Тур 1
26-28.03.2023 Тур 2
16-17.06.2023 Тур 3
19-20.06.2023 Тур 4
07-09.09.2023 Тур 5
10-12.09.2023 Тур 6
12-14.10.2023 Тур 7
15-17.10.2023 Тур 8
16-18.11.2023 Тур 9
19-21.11.2023 Тур 10
Стыковые матчи
21.03.2024 полуфиналы
26.03.2024 финалы
Финальная стадия
14.06.2024 матч открытия
14.07.2024 финал
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Але в цілому групи дуже нерівні. В одній Франція, Нідерланди або Італія, Англія.
І в той же час - Швейцарія, Ізраіль. Або Угорщина, Сербія. Або навіть Бельгія, Австрія.