Евро-2024. Украина узнала соперников в квалификационном турнире

9 октября состоялась жеребьевка отбора Евро-2024.

Сборная Украины сыграет в группе C, где сразится против таких команд: Италия, Англия, Северная Македония и Мальта.

Все группы отбора Евро-2024

Группа A Испания

Шотландия

Норвегия

Грузия

Кипр Группа B Нидерланды

Франция

Ирландия

Греция

Гибралтар Группа C Италия

Англия

Украина

Северная Македония

Мальта Группа D Хорватия

Уэльс

Армения

Турция

Латвия Группа E Польша

Чехия

Албания

Фарерские острова

Молдова Группа F Бельгия

Австрия

Швеция

Азербайджан

Эстония Группа G Венгрия

Сербия

Черногория

Болгария

Литва Группа H Дания

Финляндия

Словения

Казахстан

Северная Ирландия

Сан-Марино Группа I Швейцария

Израиль

Румыния

Косово

Беларусь

Андорра Группа J Португалия

Босния и Герцеговина

Исландия

Люксембург

Словакия

Лихтенштейн

Как будет проходить квалификация?

Всего будет 10 групп: семь групп по пять команд (A-G) и три группы по шесть (H-J). В рамках каждой группы сборные сыграют друг с другом по круговой системе дома и на выезде. Матчи будут проходить в соответствии с календарем Европейской квалификации с марта по ноябрь 2023 года.

Победители и обладатели вторых мест выйдут в финальную часть. Обладатели трех последних путевок определятся в стыковых матчах, которые будут сыграны в марте 2024 года.

Когда пройдут матчи квалификации ЕВРО-2024?

Даты матчей

23-25.03.2023 Тур 1

26-28.03.2023 Тур 2

16-17.06.2023 Тур 3

19-20.06.2023 Тур 4

07-09.09.2023 Тур 5

10-12.09.2023 Тур 6

12-14.10.2023 Тур 7

15-17.10.2023 Тур 8

16-18.11.2023 Тур 9

19-21.11.2023 Тур 10

Стыковые матчи

21.03.2024 полуфиналы

26.03.2024 финалы

Финальная стадия

14.06.2024 матч открытия

14.07.2024 финал