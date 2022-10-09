Жеребьевка отбора Евро-2024. Соперники Украины. Текстовая трансляция

9 октября в 13:00 начнется процедура жеребьевки отбора Евро-2024. Трансляцию из Германии можно посмотреть на Youtube канале УАФ.

Своих соперников по отбору узнает сборная Украины, которая перед жеребьевкой находится в третьей корзине. В отборе не будет участвовать сборная россии, которую отстранили от официальных матчей из-за войны в Украине. Сборная беларуси будет участвовать в отборе.

Все группы отбора Евро-2024

Группа A Испания

Шотландия

Норвегия

Грузия

Кипр Группа B Нидерланды

Франция

Ирландия

Греция

Гибралтар Группа C Италия

Англия

Украина

Северная Македония

Мальта Группа D Хорватия

Уэльс

Армения

Турция

Латвия Группа E Польша

Чехия

Албания

Фарерские острова

Молдова Группа F Бельгия

Австрия

Швеция

Азербайджан

Эстония Группа G Венгрия

Сербия

Черногория

Болгария

Литва Группа H Дания

Финляндия

Словения

Казахстан

Северная Ирландия

Сан-Марино Группа I Швейцария

Израиль

Румыния

Косово

Беларусь

Андорра Группа J Португалия

Босния и Герцеговина

Исландия

Люксембург

Словакия

Лихтенштейн

Как будет проходить квалификация?

Всего будет 10 групп: семь групп по пять команд (A-G) и три группы по шесть (H-J). В рамках каждой группы сборные сыграют друг с другом по круговой системе дома и на выезде. Матчи будут проходить в соответствии с календарем Европейской квалификации с марта по ноябрь 2023 года.

Победители и обладатели вторых мест выйдут в финальную часть. Обладатели трех последних путевок определятся в стыковых матчах, которые будут сыграны в марте 2024 года.