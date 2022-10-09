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Чемпионат Европы
09 октября 2022, 13:30 | Обновлено 09 октября 2022, 14:24
1555
1

Жеребьевка отбора Евро-2024. Соперники Украины. Текстовая трансляция

В воскресенье станут известны соперники сборной Украины

09 октября 2022, 13:30 | Обновлено 09 октября 2022, 14:24
1555
1
Жеребьевка отбора Евро-2024. Соперники Украины. Текстовая трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

9 октября в 13:00 начнется процедура жеребьевки отбора Евро-2024. Трансляцию из Германии можно посмотреть на Youtube канале УАФ.

Своих соперников по отбору узнает сборная Украины, которая перед жеребьевкой находится в третьей корзине. В отборе не будет участвовать сборная россии, которую отстранили от официальных матчей из-за войны в Украине. Сборная беларуси будет участвовать в отборе.

Все группы отбора Евро-2024

Группа A

Испания
Шотландия
Норвегия
Грузия
Кипр

Группа B

Нидерланды
Франция
Ирландия
Греция
Гибралтар

Группа C

Италия
Англия
Украина
Северная Македония
Мальта

Группа D

Хорватия
Уэльс
Армения
Турция
Латвия

Группа E

Польша
Чехия
Албания
Фарерские острова
Молдова

Группа F

Бельгия
Австрия
Швеция
Азербайджан
Эстония

Группа G

Венгрия
Сербия
Черногория
Болгария
Литва

Группа H

Дания
Финляндия
Словения
Казахстан
Северная Ирландия
Сан-Марино

Группа I

Швейцария
Израиль
Румыния
Косово
Беларусь
Андорра

Группа J

Португалия
Босния и Герцеговина
Исландия
Люксембург
Словакия
Лихтенштейн

Как будет проходить квалификация?

Всего будет 10 групп: семь групп по пять команд (A-G) и три группы по шесть (H-J). В рамках каждой группы сборные сыграют друг с другом по круговой системе дома и на выезде. Матчи будут проходить в соответствии с календарем Европейской квалификации с марта по ноябрь 2023 года.

Победители и обладатели вторых мест выйдут в финальную часть. Обладатели трех последних путевок определятся в стыковых матчах, которые будут сыграны в марте 2024 года.

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Источник Sport.ua
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Jaime_Lannister
Норм, будемо битися з Італією та Англією і з ким там ще?
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