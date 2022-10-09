Жеребьевка отбора Евро-2024. Соперники Украины. Текстовая трансляция
В воскресенье станут известны соперники сборной Украины
9 октября в 13:00 начнется процедура жеребьевки отбора Евро-2024. Трансляцию из Германии можно посмотреть на Youtube канале УАФ.
Своих соперников по отбору узнает сборная Украины, которая перед жеребьевкой находится в третьей корзине. В отборе не будет участвовать сборная россии, которую отстранили от официальных матчей из-за войны в Украине. Сборная беларуси будет участвовать в отборе.
Все группы отбора Евро-2024
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Группа A
Испания
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Группа B
Нидерланды
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Группа C
Италия
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Группа D
Хорватия
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Группа E
Польша
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Группа F
Бельгия
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Группа G
Венгрия
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Группа H
Дания
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Группа I
Швейцария
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Группа J
Португалия
Как будет проходить квалификация?
Всего будет 10 групп: семь групп по пять команд (A-G) и три группы по шесть (H-J). В рамках каждой группы сборные сыграют друг с другом по круговой системе дома и на выезде. Матчи будут проходить в соответствии с календарем Европейской квалификации с марта по ноябрь 2023 года.
Победители и обладатели вторых мест выйдут в финальную часть. Обладатели трех последних путевок определятся в стыковых матчах, которые будут сыграны в марте 2024 года.
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