Еще один матч для Лунина. Куртуа не летит с Реалом на встречу с Шахтером

«Реал» объявил список игроков, отправляющихся в Варшаву на матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Шахтера», который состоится во вторник.

В списке отсутствует основной вратарь Тибо Куртуа, который все еще восстанавливается после травмы.

Отметим, что при таких условиях в стартовом составе мы снова с большой долей вероятности увидим украинца Андрея Лунина, сыгравшего за «сливочных» уже три игры подряд.

Ранее сообщалось, что мадридцы ждут возвращения Тибо Куртуа в следующем туре Примеры (матч с «Барселоной», 16 октября).

Отметим, что Лунину покорилось историческое достижение для украинских вратарей в Ла Лиге.