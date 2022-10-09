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  4. Еще один матч для Лунина. Куртуа не летит с Реалом на встречу с Шахтером
Лига чемпионов
09 октября 2022, 15:45 |
497
0

Еще один матч для Лунина. Куртуа не летит с Реалом на встречу с Шахтером

Украинский вратарь проведет четвертый матч подряд в составе мадридского клуба

09 октября 2022, 15:45 |
497
0
Еще один матч для Лунина. Куртуа не летит с Реалом на встречу с Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

«Реал» объявил список игроков, отправляющихся в Варшаву на матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Шахтера», который состоится во вторник.

В списке отсутствует основной вратарь Тибо Куртуа, который все еще восстанавливается после травмы.

Отметим, что при таких условиях в стартовом составе мы снова с большой долей вероятности увидим украинца Андрея Лунина, сыгравшего за «сливочных» уже три игры подряд.

Ранее сообщалось, что мадридцы ждут возвращения Тибо Куртуа в следующем туре Примеры (матч с «Барселоной», 16 октября).

Отметим, что Лунину покорилось историческое достижение для украинских вратарей в Ла Лиге.

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Лунину покорилось историческое достижение для украинских вратарей в Ла Лиге
Реал Мадрид Андрей Лунин Тибо Куртуа Шахтер Донецк Лига чемпионов
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Источник ФК Реал Мадрид
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