Еще один матч для Лунина. Куртуа не летит с Реалом на встречу с Шахтером
Украинский вратарь проведет четвертый матч подряд в составе мадридского клуба
«Реал» объявил список игроков, отправляющихся в Варшаву на матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Шахтера», который состоится во вторник.
В списке отсутствует основной вратарь Тибо Куртуа, который все еще восстанавливается после травмы.
Отметим, что при таких условиях в стартовом составе мы снова с большой долей вероятности увидим украинца Андрея Лунина, сыгравшего за «сливочных» уже три игры подряд.
Ранее сообщалось, что мадридцы ждут возвращения Тибо Куртуа в следующем туре Примеры (матч с «Барселоной», 16 октября).
Отметим, что Лунину покорилось историческое достижение для украинских вратарей в Ла Лиге.
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