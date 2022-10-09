Лунину покорилось историческое достижение для украинских вратарей в Ла Лиге

В субботу «Реал» в матче чемпионата Испании обыграл «Хетафе» со счетом 1:0.

Андрей Лунин сыграл на ноль, это первый сухой матч для любого украинского вратаря в истории Ла Лиги.

Покорилось это достижение с девятой попытки. Ранее в матчах чемпионата Испании играли Денис Бойко (3 матча), Максим Коваль (2 матча) и Андрей Лунин (4 матча).

Вероятно, Лунин во вторник сыграет во втором матче группового раунда Лиги чемпионов против «Шахтера», а уже в следующем туре Примеры (матч с «Барселоной») мадридцы ждут возвращения Тибо Куртуа.