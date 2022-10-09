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  4. Лунину покорилось историческое достижение для украинских вратарей в Ла Лиге
Испания
09 октября 2022, 11:31 |
570
1

Лунину покорилось историческое достижение для украинских вратарей в Ла Лиге

Андрей стал первым из украинских голкипером, который отыграл матч на ноль

09 октября 2022, 11:31 |
570
1
Лунину покорилось историческое достижение для украинских вратарей в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу «Реал» в матче чемпионата Испании обыграл «Хетафе» со счетом 1:0.

Андрей Лунин сыграл на ноль, это первый сухой матч для любого украинского вратаря в истории Ла Лиги.

Покорилось это достижение с девятой попытки. Ранее в матчах чемпионата Испании играли Денис Бойко (3 матча), Максим Коваль (2 матча) и Андрей Лунин (4 матча).

Вероятно, Лунин во вторник сыграет во втором матче группового раунда Лиги чемпионов против «Шахтера», а уже в следующем туре Примеры (матч с «Барселоной») мадридцы ждут возвращения Тибо Куртуа.

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Хетафе чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Хетафе
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pricolist
Шкода, що скоріш за все не зіграє з Барсою. Дуже гарний би був шанс продемонструвати все на що здатен. 
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