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07.10.2022 17:00 - : -
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Украина. Премьер лига
06 октября 2022, 14:51 | Обновлено 06 октября 2022, 15:07
57
0

Колос – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Бывший лидер будет противостоять одному из аутсайдеров

06 октября 2022, 14:51 | Обновлено 06 октября 2022, 15:07
57
0
Колос – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Колос Ковалевка

В пятницу, 7 октября, в селе Ковалевка на стадионе «Колос» состоится матч шестого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют ковалевский «Колос» и петровский «Ингулец». Стартовый свисток рефери прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Колос


Пребывание ковалевского «Колоса» на вершине турнирной таблицы украинской Премьер-лиги оказалось достаточно скоротечным, и завершилось поражением от харьковского «Металлиста 1925» недельной давности (0:2). Исходя из интервью главного тренера «ковалевцев» Ярослава Вишняка после той игры, можно было сделать вывод, что его команда попросту в один момент слишком сильно перенервничала, что и повлекло за собой негативные последствия. Так ли это на самом деле – покажет предстоящая игра, в которой «черно-белым» придется встречаться с далеко не самым удачливым коллективом страны.

От самого начала сезона футболисты Вишняка тянули беспроигрышную серию, которая для топ-команд нашей страны могла бы показаться достаточно короткой – всего четыре матча, однако для «Колоса» это было вполне себе солидное достижение. Единственное, что вызывало в такой ситуации вопросы, это незначительная результативность ковалевского клуба, которая в конечном привела к отсутствию голов в игре против «Металлиста 1925». Очевидно, что предстоящая игра будет перспективной возможностью для «колосков» вновь вернуться на вершину, а вместе с тем и взять реванш у соперников, которым они разгромно проиграли в товарищеском матче во время предсезонной подготовки (0:4).

Ингулец


К слову, та самая крупная победа над ковалевским «Колосом» скорее всего и может считаться наивысшим достижением команды Сергея Лавриненко на старте нового футбольного года. Петровский «Ингулец» даже спустя пять сыгранных поединков продолжает принадлежать к группе команд, которые еще ни разу не добывали побед в новом сезоне. Таких коллективов с каждым последующим туром становится все меньше, поэтому «козаки» должны брать себе в руки как можно скорее.

Международная пауза длиной почти в три недели никоим образом не помогло футболистам Лавриненко собраться перед игрой против полтавской «Ворсклы» (0:1). Однако, по примеру того же коллектива Виктора Скрипника, «Ингулец» теперь может одним махом подняться на более привлекательные места над зоной вылета. «Александрия», «Металлист», «Черноморец», «Минай» – выходит, что, кроме «Ворсклы», на пути футболистов из Петрово не попадалось ни одного топ-коллектива страны. Всего два набранных очка на таком фоне заставляют задуматься о многом.

История встреч


Футбольные пути «Колоса» и «Ингульца» ранее пересекались 14 раз в рамках УПЛ, Кубка Украины, Первой и Второй лиг. Наблюдается преимущество по количеству побед со стороны гостей – 5 успешных игр для «Ингульца», 6 ничьих, 3 победы «Колоса». Последний раз соперники играли в официальном матче прошлой осенью – игра в Петрово завершилась победой ковалевцев со счетом 2:0. У гостей забивали Александр Черноморец и Вячеслав Чурко.

Ориентировочные составы


«Колос»: Волынец – Чорноморець, Новак, Гончаренко, Золотов – Ориховский, Милько – Мякушко, Болбат, Ильин – Попов.

«Ингулец»: Пидкивка – Сидоренко, Павлов, Поспелов, Нагиев – Сакив, Кучеренко – Запорожец, Кухарук, Одарюк – В. Близниченко.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что хозяева будут ближе к победе при малорезультативном футболе. Нашей ставкой будет позиция – «Колос» не проиграет и ТМ 2.5 с коэффициентом 2.50 по линии Parimatch.

7 октября, пятница

«Колос» – «Ингулец»
с. Ковалевка. «Колос». 17:00
Прямая ТВ-трансляция – платформа Setanta Sports
КОЛОС – ИНГУЛЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua – 1:0
Parimatch
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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