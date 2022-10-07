Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос – Ингулец – 0:0. Без голов в Ковалевке. Обзор матча
Чемпионат Украины
Колос К
07.10.2022, FT 0 : 0
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 октября 2022, 19:48 | Обновлено 07 октября 2022, 20:09
100
0

Колос – Ингулец – 0:0. Без голов в Ковалевке. Обзор матча

Ничья в матче шестого тура УПЛ

07 октября 2022, 19:48 | Обновлено 07 октября 2022, 20:09
100
0
Колос – Ингулец – 0:0. Без голов в Ковалевке. Обзор матча
УПЛ

Сегодня, 7 октября «Колос» в шестом туре УПЛ сыграл вничью 0:0 с «Ингульцом». Вашему внима6ию обзор самых ярких моментов матча:

По теме:
Забыли о голах. Колос и Ингулец разошлись миром
Верес – Металлист – 1:2. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Как вам такой фол? Рефери назначил странный пенальти в матче УПЛ
Колос Ковалевка Ингулец Колос - Ингулец видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Setanta Sports Ukraine
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо в Лиге Европы: врач сказал в морг, значит в морг
Футбол | 07 октября 2022, 11:11 22
Динамо в Лиге Европы: врач сказал в морг, значит в морг
Динамо в Лиге Европы: врач сказал в морг, значит в морг

Валерий Василенко – о причинах неудачи «бело-синих» в еврокубках

Усик не против вернуться в крузервейт. «Хочу снова собрать пояса»
Бокс | 07 октября 2022, 15:51 2
Усик не против вернуться в крузервейт. «Хочу снова собрать пояса»
Усик не против вернуться в крузервейт. «Хочу снова собрать пояса»

Украинец в будущем может покинуть супертяжелый вес

Холанд будет исключен из АПЛ. Фанаты против невероятного норвежца
Футбол | 06.10.2022, 21:36
Холанд будет исключен из АПЛ. Фанаты против невероятного норвежца
Холанд будет исключен из АПЛ. Фанаты против невероятного норвежца
Неприятная сенсация. Днепр-1 поделил очки с Вадуцем
Футбол | 06.10.2022, 21:42
Неприятная сенсация. Днепр-1 поделил очки с Вадуцем
Неприятная сенсация. Днепр-1 поделил очки с Вадуцем
С победным голом Ярмоленко. Аль-Айн Реброва поднялся в топ-3 чемпионата
Футбол | 07.10.2022, 18:14
С победным голом Ярмоленко. Аль-Айн Реброва поднялся в топ-3 чемпионата
С победным голом Ярмоленко. Аль-Айн Реброва поднялся в топ-3 чемпионата
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сергей СИДОРЧУК: «Хотел бы, чтобы Маск увидел кадры из Запорожья»
Сергей СИДОРЧУК: «Хотел бы, чтобы Маск увидел кадры из Запорожья»
06.10.2022, 12:58 10
Война
Генштаб: На подмогу российской армии на Донетчину отправили 500 уголовников
Генштаб: На подмогу российской армии на Донетчину отправили 500 уголовников
07.10.2022, 07:40 2
Война
Юная украинская теннисистка одержала первую победу на взрослом уровне
Юная украинская теннисистка одержала первую победу на взрослом уровне
05.10.2022, 20:32
Теннис
ВИДЕО. В прыжке с разворота! Зубков отыграл один мяч в матче с Реалом
ВИДЕО. В прыжке с разворота! Зубков отыграл один мяч в матче с Реалом
05.10.2022, 22:56 4
Футбол
Команды Усика и Фьюри уже обсуждают даты боя за все пояса
Команды Усика и Фьюри уже обсуждают даты боя за все пояса
06.10.2022, 18:12
Бокс
И снова последние минуты. Динамо в гостях проиграло Ренну
И снова последние минуты. Динамо в гостях проиграло Ренну
06.10.2022, 23:54 110
Футбол
Фиаско Динамо, ничья Днепра-1, травма Лучкевича, Холанда исключат из АПЛ
Фиаско Динамо, ничья Днепра-1, травма Лучкевича, Холанда исключат из АПЛ
07.10.2022, 07:15
Футбол
Реал Мадрид – Шахтер – 2:1. Шедевр Зубкова. Видео голов и обзор матча
Реал Мадрид – Шахтер – 2:1. Шедевр Зубкова. Видео голов и обзор матча
06.10.2022, 00:25 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности