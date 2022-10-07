Украина. Премьер лига07 октября 2022, 19:48 | Обновлено 07 октября 2022, 20:09
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Колос – Ингулец – 0:0. Без голов в Ковалевке. Обзор матча
Ничья в матче шестого тура УПЛ
07 октября 2022, 19:48 | Обновлено 07 октября 2022, 20:09
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Сегодня, 7 октября «Колос» в шестом туре УПЛ сыграл вничью 0:0 с «Ингульцом». Вашему внима6ию обзор самых ярких моментов матча:
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