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Украина. Премьер лига
06 октября 2022, 15:06 | Обновлено 06 октября 2022, 15:44
78
0

Колос – Ингулец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 6-го тура Украинской Премьер-лиги

06 октября 2022, 15:06 | Обновлено 06 октября 2022, 15:44
78
0
Колос – Ингулец. Текстовая трансляция матча
ФК Колос Ковалевка

В пятницу, 7-го октября, состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ковалевский «Колос» и петровский «Ингулец». Матч пройдет в с. Ковалевке, на поле стадиона «Колос», начало в 17:00.

Коллектив Ярослава Вишняка достаточно непродолжительное время удерживался на первой строчке турнирной таблицы, так как проиграл неделей ранее харьковскому «Металлисту 1925» (0:2). Однако уже в эти выходные «Колос» вновь может забраться на лидерскую позицию, если обыграет «Ингулец», который находится в глубоком кризисе и со старта сезона не смог добыть еще ни одной победы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Ингулец». За ходом матча можно следить по этой ссылке.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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