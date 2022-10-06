В пятницу, 7-го октября, состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ковалевский «Колос» и петровский «Ингулец». Матч пройдет в с. Ковалевке, на поле стадиона «Колос», начало в 17:00.

Коллектив Ярослава Вишняка достаточно непродолжительное время удерживался на первой строчке турнирной таблицы, так как проиграл неделей ранее харьковскому «Металлисту 1925» (0:2). Однако уже в эти выходные «Колос» вновь может забраться на лидерскую позицию, если обыграет «Ингулец», который находится в глубоком кризисе и со старта сезона не смог добыть еще ни одной победы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Ингулец». За ходом матча можно следить по этой ссылке.