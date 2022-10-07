Забыли о голах. Колос и Ингулец разошлись миром

​Захватывающие противостояния международного клубного футбола сопровождали очередную неделю для болельщиков со всех уголков Европы, однако с приближением уик-энда мы вновь возвращались к привычным делам национальных соревнований для каждой из стран. Украинская Премьер-лига в этом плане не была исключением, потому приглашала свои команды-участницы к противостояниям в рамках шестого тура нового сезона.

«Колос» и петровский «Ингулец» были одними из тех, кто задавал темп всем игровым выходным своим матчем в Ковалевке, который кое-кто даже уже успел прозвать «сельским дерби», потому что обе команды представляли населенные пункты именно такого типа. Несмотря на определенную принципиальность этой встречи, текущее положение дел для обоих коллективов было фактически противоположным, и в то время как футболисты Ярослава Вишняка желали снова вернуться на первую строчку турнирной таблицы, у игроков Сергея Лавриненко были только осторожные надежды на одержание дебютной победы в новом футбольном году.

Однако с такой игрой, которую продемонстрировали «Колос» и «Ингулец» в первом тайме отчетной дуэли, бесполезно вообще на что-то рассчитывать. Поочередное владение мячом в центре поля с первой попыткой направить мяч в сторону хоть каких-нибудь ворот лишь после 25 минут – при такой добыче было очень кстати почти полное отсутствие зрителей на трибунах. Команды передвигались по полю очень вяло, а на двоих они создали лишь удар головой Безбородько с близкой дистанции перед самым перерывом, но голкипер Кучер не дал положению дел на табло претерпеть изменения.

Более мощный кадровый резерв был именно за хозяевами поля, однако первую замену в матче сделали гости, что также должно нам свидетельствовать о многом. Футбол во втором тайме изменился только в том плане, что команды немного чаще стали бить по воротам друг друга, однако эффективность этих выстрелов была не выдающейся. Тренерские штабы что-то пытались с этим сделать путем ротации под занавес встречи, однако иногда игра едва ли не останавливалась, хотя обеим командам нужно было делать решающий шаг.

В следующем туре ковалевский «Колос» будет играть в гостях против луганской «Зари», а петровский «Ингулец» на выезде будет противостоять днепровскому «Днепру-1».

Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

«Колос» – «Ингулец» - 0:0

Черноморец, 44, Ориховский, 66, Зозуля, 67, Лысенко, 81, Милько, 90+1 – Ченбай, 57, Сакив, 67, Кухарук, 74

«Колос»: Волынец – Черноморец, Чоботенко, Новак, Зозуля – Ориховский (Исаенко, 88), Милько – Мякушко, Смирный (Ильин, 64), Болбат (Попов, 65) – Безбородько (Лысенко, 79).

«Ингулец»: Кучер – Смоляков (Кравчук, 71), Ченбай, Павлов, Нагиев (Ситало, 46) – Сакив, Кучеренко – Сидоренко, Кухарук (Клименко, 77), Одарюк (Марусич, 78) – Запорожец.

Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков, Украина).

Стадион: «Колос» (с. Ковалевка).

Удары (в створ): 7 (4) – 4 (3)

Угловые: 3 – 1

Оффсайды: 2 – 2.

КОЛОС - ИНГУЛЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 14°C