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Чемпионат Украины
Колос К
07.10.2022, FT 0 : 0
Ингулец
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Украина. Премьер лига
07 октября 2022, 23:10 |
21
0

Ярослав ВИШНЯК: «Если коротко, то нам не хватило забитого мяча»

Главный тренер «Колоса» поделился мыслями о результате матча с «Ингульцом»

07 октября 2022, 23:10 |
21
0
Ярослав ВИШНЯК: «Если коротко, то нам не хватило забитого мяча»
ФК Колос. Ярослав Вишняк

Главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал победу своих подопечных в матче 6-го тура УПЛ против «Ингульца»:

– Все сложилось прогнозировано: «Ингулец» играл вторым номером, а «Колосу» пришлось взламывать их плотную оборону. Если коротко, то для победы нам не хватило забитого мяча. Не получилось забить, так как не хватает мастерства. У нас было несколько моментов, но мы просто не смогли их реализовать.

– По первому тайму сложилось впечатление, что «Колос», как и «Ингулец», играли очень спокойно. Это подтверждает и статистика, у команд всего по одному удару в створ ворот. А вот во второй половине игры «Колос» начал играть более агрессивно. Возможно, стоит начинать играть так и в первом тайме, чтобы было больше времени получить желаемое?

– Мы хотели контролировать мяч, менять фланги, заставить «Ингулец» бегать без мяча. Нам получалось играть первым номером, но не хватило агрессии возле штрафного площади. Там где мы могли бить по воротам, мы делали лишние касание, искали ненужный пас, хотя расстояние было всего 16-20 метров и можно было спокойно пробивать по воротам. Но опять таки, у нас хорошие игроки в атаке и они могут тонко разыграть момент, поэтому то, что вы говорите, не хватало агрессии... Мы во втором тайме сделали плановые замены, хотел додавить «Ингулец». Но это же не так просто. Они незаслуженно проиграли «Ворскле». Они хорошо играют на контратаках, поэтому мы и играли так осторожно. Они всем дают бой и с ними тяжело играть. Помимо нашей игры есть еще игра соперника, поэтому как-то так.

– Вы сказали за замены. Вместо Ориховского вышел Исаенко, это может говорить о том, что вы недовольны результатом?

– Да, конечно. Мы хоти побеждать, хоти давить на соперника на протяжении всей игры, а не с первых минут выйти и просто побежать. Но вы же понимаете, что «Ингулец» строит игру на контратаках и, к примеру, пропустить 2-3 быстрых контраатки, а потом что делать? Отыгрываться с двух пропущенных? Мы играли позиционно, играли первым номером, но это не означает, что мы играли с позиции силы. Хотим иметь преимущество всегда, но еще далеко до этого. Стараемся. Доходим до штрафной площадки, а там нам не хватает правильных решений. Мы рассчитываем на всех, в каждом матче делаем замены. Просто нужно достучаться до игроков, что выход на 15 или 5 минут – это шанс показать себя. Парни должны понимать, для чего они в команде. Надеюсь, что в следующих играх будем вносить корректировки в игру и они будут приносить пользу.

– И последний вопрос. Андрей Богданов уже вторую игру находится у нас в заявке, но игрового времени так и не получил. В какой он форме и что будет с ним дальше?

– Богданов набирает форму, это видно. Есть желание задействовать его, но он не готов пока что выходить в старте или даже на тайм. Нужно не забывать, что он присоединился уже после предсезонной подготовки и после того, как стартовал чемпионат. Поэтому просто выйти и сыграть 20 минут когда мяч туда-сюда летает достаточно не просто. Поэтому нужно просто ждать, верим, что вскоре он сможет помочь команде.

Отметим, что матч 6-го тура чемпионата Украины по футболу «Колос» – «Ингулец» завершился вничью со счетом 0:0.

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Ярослав Вишняк Колос Ковалевка Ингулец Колос - Ингулец чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига пресс-конференция
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Источник ФК Колос Ковалевка
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