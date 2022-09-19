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19 сентября 2022, 03:30 | Обновлено 19 сентября 2022, 03:54
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0

Альварес деклассировал Головкина, Испания выиграла Евробаскет-2022

Главные новости за 18 сентября на Sport.ua

19 сентября 2022, 03:30 | Обновлено 19 сентября 2022, 03:54
64
0
Альварес деклассировал Головкина, Испания выиграла Евробаскет-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Геннадий Головкин и Сауль Альварес

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 18 сентября.

1. Испания уверенно обыграла Францию и выиграла Евробаскет-2022. Испания четвертый раз в своей истории выиграла чемпионат Европы.

2. Альварес деклассировал Головкина! Канело по очкам выиграл бой-трилогию. В ночь на 18 сентября состоялся большой чемпионский бой в Лас-Вегасе.

3. Германия переиграла Польшу и завоевала бронзовые медали Евробаскета. В финальном матче ЧЕ-2022 встретятся сборные Испании и Франции.

4. Марта Костюк выиграла дебютный титул WTA в парном разряде. Марта добыла победу с Терезой Мартинцовой на соревнованиях в Словении.

5. Обогнали Барселону. Реал победил Атлетико и возглавил турнирную таблицу. Подопечные Симеоне не смогли справиться с контратаками соперников.

6. Подарок болельщикам. Матчи Украины в Лиге наций покажут четыре телеканала. Также поединки будут транслироваться на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.

7. Драма на финише! Бразилия выиграла ЧМ по socca, вырвав победу у Казахстана. Решающий гол был забит на 39-й минуте, а затем еще два – в пустые ворота.

8. ОФИЦИАЛЬНО. Де Дзерби возглавил английскую команду Брайтон. Предыдущий наставник «Брайтона» Грэм Поттер ушел работать в «Челси».

9. Соболь провел матч за Брюгге. В УАФ сообщили, что за сборную он не сыграет. Эдуард был заявлен в резерве команды и вышел на замену на 71-й минуте.

10. Сборная Украины по футзалу одержала вторую победу над командой Молдовы. Подопечные Александра Косенко обыграли соперников в рамках Кубка трех наций.

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Источник Sport.ua
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