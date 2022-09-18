Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Соболь провел матч за Брюгге. В УАФ сообщили, что за сборную он не сыграет
Чемпионат Бельгии
Стандард
18.09.2022, FT 3 : 0
Брюгге
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
18 сентября 2022, 22:35 | Обновлено 18 сентября 2022, 22:45
1294
2

Соболь провел матч за Брюгге. В УАФ сообщили, что за сборную он не сыграет

Эдуард был заявлен в резерве команды и вышел на замену на 71-й минуте

18 сентября 2022, 22:35 | Обновлено 18 сентября 2022, 22:45
1294
2
Соболь провел матч за Брюгге. В УАФ сообщили, что за сборную он не сыграет
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь

Украинский защитник Эдуард Соболь сыграл за «Брюгге» в матче 9-го тура чемпионата Бельгии против «Стандарда» (0:3).

Эдуард был заявлен в резерве команды и вышел на замену на 71-й минуте при счете 0:2.

Ранее Украинская ассоциация футбола сообщила, что Соболь пропустит матчи сборной Украины в Лиге наций из-за травмы.

Чемпионат Бельгии. 9-й тур

Стандард – Брюгге – 3:0

Голы: Цинкернагель, 30, 64, Баликвиша, 90+2.

По теме:
Украинский полузащитник Алексей Сыч дебютировал за бельгийский Кортрейк
Минус еще один игрок. Защитник сборной Украины пропустит матчи Лиги наций
Форвард-тинейджер Брюгге вошел в историю Лиги чемпионов
Эдуард Соболь Брюгге Стандард чемпионат Бельгии по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луческу дал много выходных. Известно, когда Динамо вернется к работе
Футбол | 18 сентября 2022, 16:23 4
Луческу дал много выходных. Известно, когда Динамо вернется к работе
Луческу дал много выходных. Известно, когда Динамо вернется к работе

Киевляне получили время отдышаться после серии болезненных поражений

Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Баскетбол | 18 сентября 2022, 11:10 21
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты

Турнир проходит с 1 по 18 сентября 2022 года в четырех странах Европы

ВИДЕО. Миколенко перед матчем накрыл курткой девочку, которая замерзла
Футбол | 18.09.2022, 19:04
ВИДЕО. Миколенко перед матчем накрыл курткой девочку, которая замерзла
ВИДЕО. Миколенко перед матчем накрыл курткой девочку, которая замерзла
ОФИЦИАЛЬНО. Де Дзерби возглавил английскую команду Брайтон
Футбол | 18.09.2022, 22:15
ОФИЦИАЛЬНО. Де Дзерби возглавил английскую команду Брайтон
ОФИЦИАЛЬНО. Де Дзерби возглавил английскую команду Брайтон
Обновлена трансферная стоимость. Кто стал самым дорогим футболистом Украины
Футбол | 18.09.2022, 04:00
Обновлена трансферная стоимость. Кто стал самым дорогим футболистом Украины
Обновлена трансферная стоимость. Кто стал самым дорогим футболистом Украины
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Хутин Пуйло
Ракицький виходь, ми тебе впізнали
Ответить
+1
Tasha19
Зрада чи ні?)))
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Луческу и скандалы. За что ненавидят тренера Динамо?
ВИДЕО. Луческу и скандалы. За что ненавидят тренера Динамо?
16.09.2022, 19:42 5
Футбол
Где смотреть онлайн бой Сауль Альварес – Геннадий Головкин
Где смотреть онлайн бой Сауль Альварес – Геннадий Головкин
18.09.2022, 05:45
Бокс
Цыганков - самый высокооплачиваемый игрок Динамо. За ним - Сидорчук
Цыганков - самый высокооплачиваемый игрок Динамо. За ним - Сидорчук
16.09.2022, 17:10 23
Футбол
Мы хотим видеть Динамо без Суркисов. Заявление ультрас киевского клуба
Мы хотим видеть Динамо без Суркисов. Заявление ультрас киевского клуба
16.09.2022, 22:14 51
Футбол
Топ-7 трансферов в Европе после дедлайна, которые вы могли пропустить
Топ-7 трансферов в Европе после дедлайна, которые вы могли пропустить
17.09.2022, 16:32 2
Футбол
ФОТО. Стали известны судейские записки третьего боя Альварес – Головкин
ФОТО. Стали известны судейские записки третьего боя Альварес – Головкин
18.09.2022, 09:57 2
Бокс
Битва гигантов. Определены финалисты Евробаскета-2022
Битва гигантов. Определены финалисты Евробаскета-2022
16.09.2022, 23:20 1
Баскетбол
ВИДЕО. Промазал мимо мяча. Вратарь сборной Украины пропустил курьезный гол
ВИДЕО. Промазал мимо мяча. Вратарь сборной Украины пропустил курьезный гол
18.09.2022, 08:23
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности