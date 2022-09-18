Бельгия18 сентября 2022, 22:35 | Обновлено 18 сентября 2022, 22:45
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Соболь провел матч за Брюгге. В УАФ сообщили, что за сборную он не сыграет
Эдуард был заявлен в резерве команды и вышел на замену на 71-й минуте
18 сентября 2022, 22:35 | Обновлено 18 сентября 2022, 22:45
1294
2
Украинский защитник Эдуард Соболь сыграл за «Брюгге» в матче 9-го тура чемпионата Бельгии против «Стандарда» (0:3).
Эдуард был заявлен в резерве команды и вышел на замену на 71-й минуте при счете 0:2.
Ранее Украинская ассоциация футбола сообщила, что Соболь пропустит матчи сборной Украины в Лиге наций из-за травмы.
Чемпионат Бельгии. 9-й тур
Стандард – Брюгге – 3:0
Голы: Цинкернагель, 30, 64, Баликвиша, 90+2.
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