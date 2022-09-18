Соболь провел матч за Брюгге. В УАФ сообщили, что за сборную он не сыграет

Украинский защитник Эдуард Соболь сыграл за «Брюгге» в матче 9-го тура чемпионата Бельгии против «Стандарда» (0:3).

Эдуард был заявлен в резерве команды и вышел на замену на 71-й минуте при счете 0:2.

Ранее Украинская ассоциация футбола сообщила, что Соболь пропустит матчи сборной Украины в Лиге наций из-за травмы.

Чемпионат Бельгии. 9-й тур

Стандард – Брюгге – 3:0

Голы: Цинкернагель, 30, 64, Баликвиша, 90+2.