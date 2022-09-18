Подарок болельщикам. Матчи Украины в Лиге наций покажут четыре телеканала
Также поединки будут транслироваться на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола
В сентябре национальная сборная Украины проведет три поединка розыгрыша Лиги наций УЕФА-2022/2023. 21 числа команда Александра Петракова сыграет на выезде перенесенный матч 1-го тура с Шотландией, 24-го проведет гостевую встречу с Арменией, а 27-го завершит турнир домашним поединком с шотландцами.
Трансляция этих матчей пройдет в рамках информационного марафона «Єдині новини» на телеканалах ICTV, «Интер», «1+1» и «Суспільне», транслируемых в сетях кабельных операторов, на ОТТ-платформах и в сети цифрового телевидения Т2.
Абоненты, использующие спутниковое телевидение, не смогут посмотреть эти поединки на названных каналах. Но все три матча также будут доступны для просмотра на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.
Пересмотр игр на вышеуказанных каналах и платформах будет возможен только на территории Украины в соответствии с требованиями УЕФА по телевизионным правам и принципу территориальности.
Ранее сообщалось, что матч Шотландия – Украина будут судить итальянцы.
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