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Лига наций
18 сентября 2022, 13:42 | Обновлено 18 сентября 2022, 13:44
406
0

Матч Шотландия – Украина будут судить итальянцы

Команды выяснят отношения 21 сентября в Глазго

18 сентября 2022, 13:42 | Обновлено 18 сентября 2022, 13:44
406
0
Матч Шотландия – Украина будут судить итальянцы
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурицио Мариани

Главным арбитром матче в группе 1 Дивизиона В Лиги наций УЕФА между сборными Шотландии и Украины назначен 40-летний уроженец Рима Маурицио Мариани.

На линиях ему будут помогать соотечественники Даниэле Биндони и Альберто Тегони, четвертый арбитр – Микель Фаббри.

Игра Шотландия – Украины состоится 21 сентября в Глазго на арене «Хэмпден Парк», начало – в 21:45.

В таблице квартета сборная Украины лидирует, имея 7 очков после 3 матчей. Шотландия идет следом с 6 пунктами.

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Источник УЕФА
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