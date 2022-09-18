Матч Шотландия – Украина будут судить итальянцы

Главным арбитром матче в группе 1 Дивизиона В Лиги наций УЕФА между сборными Шотландии и Украины назначен 40-летний уроженец Рима Маурицио Мариани.

На линиях ему будут помогать соотечественники Даниэле Биндони и Альберто Тегони, четвертый арбитр – Микель Фаббри.

Игра Шотландия – Украины состоится 21 сентября в Глазго на арене «Хэмпден Парк», начало – в 21:45.

В таблице квартета сборная Украины лидирует, имея 7 очков после 3 матчей. Шотландия идет следом с 6 пунктами.