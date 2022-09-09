В воскресенье, 11 сентября, в поединке четвертого тура Украинской Премьер-лиги встретятся киевское «Динамо» и «Львов». Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов» и начнется в 17:00.

Киевляне имеют в своем пассиве пятиматчевую проигрышную серию. В минувший четверг команда Мирчи Луческу в Стамбуле уступила «Фенербахче», пропустив решающий гол в компенсированное время. К тому же, в поединке с «канарейками» травмы получили Бущан и Шапаренко, которые не смогут помочь своей команде. Львовяне в прошлом туре сыграли в нулевую ничью с «Кривбассом», набрав первое очко в чемпионате. Предыдущая встреча соперников состоялась в октябре прошлого года, и тогда киевляне одержали победу со счетом 4:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Львов», за которой можно следить здесь.