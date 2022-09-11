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  4. Динамо – Львов – 1:0. Поединок с выплеском эмоций. Видео гола и обзор матча
Чемпионат Украины
Динамо Киев
11.09.2022, FT 1 : 0
Львов
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Украина. Премьер лига
11 сентября 2022, 20:55 | Обновлено 11 сентября 2022, 21:09
249
0

Динамо – Львов – 1:0. Поединок с выплеском эмоций. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Украинской Премьер-лиги

11 сентября 2022, 20:55 | Обновлено 11 сентября 2022, 21:09
249
0
Динамо – Львов – 1:0. Поединок с выплеском эмоций. Видео гола и обзор матча
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» победило ФК Львов и ушло с последнего места в УПЛ.

11 сентября во Львове в матче 4-го тура Украинской Премьер-лиги «Динамо» выиграло у ФК «Львов» (1:0).

Единственный гол забил Виталий Буяльский в быстрой атаке на 32-й минуте матча.

Команда Мирчи Луческу набрала первые очки в сезоне и завершила серию из 5 проигранных матчей подряд.

4-й тур УПЛ. Динамо – Львов – 1:0

Гол: Буяльский, 32

Динамо – Львов – 1:0. Поединок с выплеском эмоций. Видео гола и обзор матча

События матча

33’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
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Динамо Киев Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо - Львов видео голов и обзор Виталий Буяльский
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Источник ФК Динамо Киев
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