Динамо Киев

Динамо – Львов – 1:0. Поединок с выплеском эмоций. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Украинской Премьер-лиги
Киевское «Динамо» победило ФК Львов и ушло с последнего места в УПЛ.
11 сентября во Львове в матче 4-го тура Украинской Премьер-лиги «Динамо» выиграло у ФК «Львов» (1:0).
Единственный гол забил Виталий Буяльский в быстрой атаке на 32-й минуте матча.
Команда Мирчи Луческу набрала первые очки в сезоне и завершила серию из 5 проигранных матчей подряд.
4-й тур УПЛ. Динамо – Львов – 1:0
Гол: Буяльский, 32
Динамо – Львов – 1:0. Поединок с выплеском эмоций. Видео гола и обзор матча
События матча
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