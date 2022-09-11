Динамо Киев

Киевское «Динамо» победило ФК Львов и ушло с последнего места в УПЛ.

11 сентября во Львове в матче 4-го тура Украинской Премьер-лиги «Динамо» выиграло у ФК «Львов» (1:0).

Единственный гол забил Виталий Буяльский в быстрой атаке на 32-й минуте матча.

Команда Мирчи Луческу набрала первые очки в сезоне и завершила серию из 5 проигранных матчей подряд.

4-й тур УПЛ. Динамо – Львов – 1:0

Гол: Буяльский, 32

Динамо – Львов – 1:0. Поединок с выплеском эмоций. Видео гола и обзор матча