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Динамо Киев
11.09.2022 17:00 - : -
Львов
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Украина. Премьер лига
10 сентября 2022, 08:27 | Обновлено 10 сентября 2022, 08:28
478
0

Динамо – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

С кадровыми потерями и без очков

10 сентября 2022, 08:27 | Обновлено 10 сентября 2022, 08:28
478
0
Динамо – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Динамо Киев

В рамках 3-го тура Украинской Премьер-лиги киевское Динамо встретится со «Львовом». Соперники занимают соседние места на дне таблицы и, безусловно, намерены заняться исправлением турнирной ситуации. Особенно это касается киевлян, ставящих самые высокие цели в чемпионате. Будущий поединок станет номинально домашним для «бело-синих», ведь он пройдет на «Арене Львов».

Динамо

Киевский клуб находится в очень незавидном положении, касающемся как игровых показателей команды, так и психологического состояния футболистов. «Динамо» проиграло пять матчей подряд с разницей мячей 3:13. В минувший мид-уик подопечные Мирчи Луческу могли вывезти вполне приемлемую ничью из Стамбула, но пропустили решающий гол в компенсированное время. Таким образом, «Динамо» впервые за время независимости Украины проиграло в пяти официальных матчах подряд. В двух поединках чемпионата киевляне потерпели поражение от «Днепра-1» и «Зари».

Ко всем бедам «бело-синих» добавилась катастрофическая кадровая ситуация. В поединке против «Фенербахче» не принимали участие травмированные Беседин и Ванат, также не попали в заявку Забарный и Попов. На острие атаки киевской команды играл Гармаш, а в конце стамбульской встречи там вынужденно действовал номинальный защитник Кравченко. Матч на «Шюкру Сараджоглу» еще больше усилил кадровый дефицит «Динамо»: в лазарет команды попали Шапаренко и Бущан - ключевые футболисты «бело-синих». Итак, тренерскому штабу Луческу предстоит решить непростую головоломку: как с достоинством выйти из сложившейся ситуации. Вполне возможно, в противостоянии со «Львовом» дебютирует ямайский новичок киевлян Кахим Перрис, который со скамейки запасных наблюдал за поединком в Стамбуле.

Львов

Львовяне в двух матчах нового чемпионата сумели набрать одно очко. Произошло это в прошлом туре, когда «Львов» сыграл в нулевую ничью с криворожским «Кривбассом». Да и в поединке против «Зари» подопечные Олега Дулуба были очень близки к ничейному результату, пропустив решающий гол на последних минутах.

Состав львовского клуба, по сравнению с прошлым сезоном, существенно обновился: в команду пришли новички, большинство из которых раньше играли в Первой лиге. Один из них, Виталий Бойко (перешел во «Львов» в статусе свободного агента), уже успел отличиться результативным ударом в УПЛ (в ворота «Зари»).

В поединке против «Динамо» львовяне будут пытаться прервать свою четырехматчевую безвыигрышную серию в Премьер-лиге (2 ничьих и 2 поражения). Первый гол киевлян в воскресном матче, если таковой произойдет, станет для «Львова» 100-м пропущенным гостевым голом в чемпионатах.

Статистика встреч

«Динамо» и «Львов» провели 13 очных дуэлей - 10 побед «бело-синих», 2 виктории «львов», 1 ничья, разница мячей 10 - 3. В последних семи противостояниях команд победу неизменно одерживали киевляне. Предыдущая встреча соперников состоялась в октябре прошлого года, и в ней киевляне одержали победу со счетом 4:1. В том поединке львовяне открыли счет (с пенальти результативным ударом отметился Чирьяк), но в дальнейшем забивали только динамовцы (Буяльский, Цыганков и дубль Гармаша).

Прогноз на противостояние

Обеим командам необходимо пополнять свой очковый багаж, поэтому на поле «Арены Львов» ожидаем упорную борьбу за результат. И все же спрогнозируем, что разочарованные серией неудач киевляне смогут одержать первую в новом чемпионате победу, несмотря на кадровые потери.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бойко, Дубинчак, Сирота, Бурда, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Кабаев, Цыганков, Гармаш.

«Львов»: Ильющенков, Бусько, Акимов, Муравский, Шишко, Бойко, Мильченко, Васильев, Грисьо, Нычь, Бугай.

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11 сентября, воскресенье

«Динамо» – «Львов»
Львов. Стадион «Арена-Львов». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «2+2»
ДИНАМО – ЛЬВОВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр - Александр Омельченко (Славянск)
Прогноз Sport.ua — 1:0
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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