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Динамо Киев
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Львов
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Украина. Премьер лига
11 сентября 2022, 18:55 | Обновлено 11 сентября 2022, 20:02
2516
22

Прерванная серия неудач. Динамо с минимальным счетом обыграло Львов

Киевляне прервали свою проигрышную серию

11 сентября 2022, 18:55 | Обновлено 11 сентября 2022, 20:02
2516
22
Прерванная серия неудач. Динамо с минимальным счетом обыграло Львов
УПЛ

Футболисты «Динамо» подошли к очередному матчу УПЛ далеко не в лучшем психологическом состоянии. В пяти поединках киевляне потерпели поражения, а в минувший четверг пропустили решающий гол от «Фенербахче» в компенсированное время. К тому же, после матча в Стамбуле в лазарет команды попали Бущан и Шапаренко, которые являются без преувеличения ключевыми игроками нынешнего состава «бело-синих». Тренерский штаб Мирчи Луческу не стал ставить эксперименты, а заменил травмированных футболистов прогнозируемо: Денис Бойко занял место в воротах, а в центре поля вышел Шепелев. Изменения коснулись и флангов обороны «Динамо», где было доверено действовать Вивчаренко и Тымчику.

Что касается команды Олега Дулуба, то львовяне находятся в процессе становления обновленной команды. И выходит это у них довольно неплохо: «Заря» лишь на последних минутах сумела вырвать у «львов» победу, а с «Кривбассом» львовяне сыграли вничью.

Сразу после стартового свистка номинальные хозяева завладели территориальным преимуществом, пытаясь расшатать оборону соперников. Львовяне сконцентрировали большие силы на своей половине поля и вполне сносно справлялись с разрушением атак «Динамо». У киевлян просматривалось отсутствие конструктива в завершающей стадии. И все же, «бело-синие» едва не открыли счет после стандартного положения. Розыгрыш штрафного на правом фланге завершился навесом Цыганкова, и Бурда ударом головой пробил немного неточно.

Львовяне грамотно оборонялись, но вместе с тем допускали потери в непосредственной близости от своей штрафной. И если Васильев свою оплошность исправил ценой фола и желтой карточки, то затем динамовцы сумели наказать за неосмотрительность своих соперников. Львовяне потеряли мяч в центре поля, и стремительный выпад «бело-синих» завершился передачей Цыганкова на Буяльского, который пробил мимо голкипера.


Фото - УПЛ

После перерыва «львы» начали более целеустремленно строить свои наступательные действия, но создавать угрозы воротам «Динамо» у них не получалось. Вместе с тем киевляне получили немного больше пространства и периодически обостряли ситуацию. Продемонстрировать свою реакцию Ильющенкова заставил Кабаев, который нанес удар из-за пределов штрафной.

Минимальное отставание в счете оставляло шанс львовянам вырвать ничейный результат, но по-настоящему голевых возможностей гости так и не создали. Единственный удар в створ ворот Дениса Бойко абсолятно не доставил проблем голкиперу «Динамо». Киевляне особо не демонстрировали намерения увеличить свое преимущество, а спокойно довели матч до победного окончания. Ведь победный результат сегодня для динамовцев был на первом месте. Таким образом «Динамо» прервало свою пятиматчевую проигрышную серию.


Фото - УПЛ

После трехнедельной паузы в украинском чемпионате киевляне встретятся с «Минаем» в гостевом поединке, а «Львов» дома сыграет с «Днепром-1», который еще не терял очков в текущем турнире.

Украинская Премьер-лига. 4 тур.

«Динамо» – «Львов» – 1:0

Буяльский (32)

Ванат (86) – Васильев (21), Бусько (25), Вовкун (47), Грисьо (81)

«Динамо»: Д.Бойко, Вивчаренко (Дубинчак, 61), Бурда, Забарный, Тымчик (Караваев, 61), Сидорчук, Шепелев (Андриевский, 67), Буяльский, Кабаев, Цыганков, Гармаш (Ванат, 78).

«Львов»: Ильющенков, Вовкун, Муравский, Грисьо, Бусько, Шишка (Крушинский, 46), Васильев (Якымив, 46), Мильченко, В.Бойко, Мышенко (Бугай, 55), Ныч (Ременяк, 62; В.Михайлів, 82).

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

ДИНАМО - ЛЬВОВ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 22
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Serhiy Vyhryst
Экономили силы. В Турции была битва, у киприотов нужно побеждать, а тут обошлись по минимуму.
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+4
avk2307
Победа, да. Она необходима, но уровень игры конечно мягко говоря не очень.
С выходом Ваната,Караваева чуть быстрее,но.....
В ЛЕ с киприотами надеюсь еще потягаемся, но сомнения есть.Хотя тут от тактики киприотов будет зависеть, если они будут играть на параллельных курсах, то есть шансы,а если станут в защиту, то как со Львовом будет
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+4
avk2307
Ну дальше календарь поменяется и Шахтеру придется встречаться с более сильными командами, пока фаворит Днепр, он сбалансирован более
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+3
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Remark
Игра, конечно, желает быть лучшей! Да и реализация хромает. Но, как говорил классик - игра забывается, а результат остается.
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+1
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Виктор Войцеховский
Для такого экспериментального состава уже не очень и плохо.
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+1
Igor Jones
Дуже слабо для Динамо (((
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+1
Pavel_i_CO
З перемогою Динамо Київ. Сьогодні було важливо перемогти для командної психології . Чекаємо перемоги в четвер над АЕКом
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0
avk2307
Ничего не поменяется, такой уровень команд сейчас. Шахтер из ничего добіл победу над Кривбасом, Динамо над Львовом.Лидеры сдулись, остальные остались на том же уровне почти. Нет игроков,которые индивидуально могут что то,они ушли ,Мудрик исключение и все
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0
Inseption
Львов и Черноморец слабые 
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0
bolelschik
Я уже как-то писал, что Бойко нельзя доверять вводить мяч в игру. После его вбрасывания или выбивания всей команде приходится самоотверженно бороться, чтобы соперник не забил. Нужно защитнику выбивать в поле. Бойко отдает мяч сопернику
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0
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igor shmuylo
Ето трудно  назвать игрой, игра ниже плинтуса . Даже зоря и Днепр показывает лучший футбол 
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-1
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Злий Глобинець
Динамо з першою вимученою! А то я грішним ділом подумав, що ДК взагалі випаде з конкуренції за "золото".
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-1
KOT
Раньше такие матчи заканчивались  бы 5-0 либо, 3-0. Сегодня это победа с трудом 1-0 от которой дергается глаз, обожаю наш футбол
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-1
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Владислав Рейский
Что-то ДК в этом сезоне не впечатляет, пора уже что-то менять, наверное 
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-1
UAZAK
динамо повний 0000000000000000000000000
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-2
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