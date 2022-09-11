Прерванная серия неудач. Динамо с минимальным счетом обыграло Львов

Футболисты «Динамо» подошли к очередному матчу УПЛ далеко не в лучшем психологическом состоянии. В пяти поединках киевляне потерпели поражения, а в минувший четверг пропустили решающий гол от «Фенербахче» в компенсированное время. К тому же, после матча в Стамбуле в лазарет команды попали Бущан и Шапаренко, которые являются без преувеличения ключевыми игроками нынешнего состава «бело-синих». Тренерский штаб Мирчи Луческу не стал ставить эксперименты, а заменил травмированных футболистов прогнозируемо: Денис Бойко занял место в воротах, а в центре поля вышел Шепелев. Изменения коснулись и флангов обороны «Динамо», где было доверено действовать Вивчаренко и Тымчику.

Что касается команды Олега Дулуба, то львовяне находятся в процессе становления обновленной команды. И выходит это у них довольно неплохо: «Заря» лишь на последних минутах сумела вырвать у «львов» победу, а с «Кривбассом» львовяне сыграли вничью.

Сразу после стартового свистка номинальные хозяева завладели территориальным преимуществом, пытаясь расшатать оборону соперников. Львовяне сконцентрировали большие силы на своей половине поля и вполне сносно справлялись с разрушением атак «Динамо». У киевлян просматривалось отсутствие конструктива в завершающей стадии. И все же, «бело-синие» едва не открыли счет после стандартного положения. Розыгрыш штрафного на правом фланге завершился навесом Цыганкова, и Бурда ударом головой пробил немного неточно.

Львовяне грамотно оборонялись, но вместе с тем допускали потери в непосредственной близости от своей штрафной. И если Васильев свою оплошность исправил ценой фола и желтой карточки, то затем динамовцы сумели наказать за неосмотрительность своих соперников. Львовяне потеряли мяч в центре поля, и стремительный выпад «бело-синих» завершился передачей Цыганкова на Буяльского, который пробил мимо голкипера.



Фото - УПЛ

После перерыва «львы» начали более целеустремленно строить свои наступательные действия, но создавать угрозы воротам «Динамо» у них не получалось. Вместе с тем киевляне получили немного больше пространства и периодически обостряли ситуацию. Продемонстрировать свою реакцию Ильющенкова заставил Кабаев, который нанес удар из-за пределов штрафной.

Минимальное отставание в счете оставляло шанс львовянам вырвать ничейный результат, но по-настоящему голевых возможностей гости так и не создали. Единственный удар в створ ворот Дениса Бойко абсолятно не доставил проблем голкиперу «Динамо». Киевляне особо не демонстрировали намерения увеличить свое преимущество, а спокойно довели матч до победного окончания. Ведь победный результат сегодня для динамовцев был на первом месте. Таким образом «Динамо» прервало свою пятиматчевую проигрышную серию.



Фото - УПЛ

После трехнедельной паузы в украинском чемпионате киевляне встретятся с «Минаем» в гостевом поединке, а «Львов» дома сыграет с «Днепром-1», который еще не терял очков в текущем турнире.

Украинская Премьер-лига. 4 тур.

«Динамо» – «Львов» – 1:0

Буяльский (32)

Ванат (86) – Васильев (21), Бусько (25), Вовкун (47), Грисьо (81)

«Динамо»: Д.Бойко, Вивчаренко (Дубинчак, 61), Бурда, Забарный, Тымчик (Караваев, 61), Сидорчук, Шепелев (Андриевский, 67), Буяльский, Кабаев, Цыганков, Гармаш (Ванат, 78).

«Львов»: Ильющенков, Вовкун, Муравский, Грисьо, Бусько, Шишка (Крушинский, 46), Васильев (Якымив, 46), Мильченко, В.Бойко, Мышенко (Бугай, 55), Ныч (Ременяк, 62; В.Михайлів, 82).

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

ДИНАМО - ЛЬВОВ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА