ЛУЧЕСКУ: «Мы ехали 11 часов на автобусе. И обратно тоже. Но мы не жалуемся»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу ответил на вопросы журналистов после победы над ФК «Львов» (1:0) в матче 4-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Мы играли против команды, которая действовала агрессивно и с большой самоотдачей. Они ждали ошибок с нашей стороны, чтобы выйти в контратаку и забить мяч. Было тяжело вскрывать их оборону. Мы доминировали, результат показал соотношение сил на поле. К сожалению, мы забили только один мяч. Надеемся, эта победа даст нам достаточно позитивных эмоций во время подготовки к матчу Лиги Европы с кипрским АЕКом.

Проблема не в игре, а в том, что мы постоянно находимся в разъездах после каждого матча. Соперники же ждут нас на одном месте всю неделю, а мы постоянно катаемся, играя каждые 3-4 дня – это сложно. Мы переезжаем из гостиницы в гостиницу, из города в город, то есть, нет стабильной базы, места, где бы могли находиться. Тащим за собой кучу вещей – форму, мячи, другие материалы. Чтобы добраться до Стамбула на прошлую игру с «Фенербахче», мы ехали 11 часов на автобусе, на следующий день был перелет и снова автобус. Обратно – точно так же: те же 11 часов то самолетом, то автобусом вместо того, чтобы восстанавливаться или тренироваться тем, кто не участвовал в игре, это сложно.

Вот почему было так важно победить сегодня, несмотря ни на что. В предыдущих играх было допущено много ошибок, в том числе, индивидуальных, что приводило к пропущенным мячам. Также имел место футбольный нефарт. Повторюсь, в сегодняшней игре было важно добиться победы, чтобы теперь более спокойно готовиться к следующему поединку.

Кроме того, сейчас у нас сложный период еще и потому, что 5-6 игроков травмированы и выпали на неопределенный период – это также сказывается на психологическом состоянии команды. Радуемся этой победе и готовимся к следующему матчу с кипрским АЕКом. Всегда самая важная игра – следующая.

Представьте себе, что, например, я три месяца не был дома. Но завтра после завтрака мы выезжаем в Краков, когда туда доберемся, мы не знаем, будет тренировка или нет, также не определено. И так каждый раз. Мы не жалуемся – такова реальность. Футбол – наша профессия, наша жизнь и наша ответственность.

После матча Лиги Европы с АЕКом в Кракове футболисты разъедутся по сборным командам. С точки зрения психологии сборникам сложно снова не видеть свою семью и снова куда-то ездить. После того, как они вернуться в клуб, наши путешествия по городам Европы и Украины снова продолжатся.

Замены Тымчика и Вивчаренко на Дубинчака и Караваева? Я освежил атакующую игру, поскольку прошу от крайних защитников больше движения. Кроме этого, и Караваев, и Тымчик уедут в сборную, и им нужна игровая практика, чтобы они подготовились».