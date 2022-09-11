ЛУЧЕСКУ: «Мы ехали 11 часов на автобусе. И обратно тоже. Но мы не жалуемся»
Главный тренер «Динамо» прокомментировал победу над ФК «Львов»
Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу ответил на вопросы журналистов после победы над ФК «Львов» (1:0) в матче 4-го тура Украинской Премьер-лиги.
«Мы играли против команды, которая действовала агрессивно и с большой самоотдачей. Они ждали ошибок с нашей стороны, чтобы выйти в контратаку и забить мяч. Было тяжело вскрывать их оборону. Мы доминировали, результат показал соотношение сил на поле. К сожалению, мы забили только один мяч. Надеемся, эта победа даст нам достаточно позитивных эмоций во время подготовки к матчу Лиги Европы с кипрским АЕКом.
Проблема не в игре, а в том, что мы постоянно находимся в разъездах после каждого матча. Соперники же ждут нас на одном месте всю неделю, а мы постоянно катаемся, играя каждые 3-4 дня – это сложно. Мы переезжаем из гостиницы в гостиницу, из города в город, то есть, нет стабильной базы, места, где бы могли находиться. Тащим за собой кучу вещей – форму, мячи, другие материалы. Чтобы добраться до Стамбула на прошлую игру с «Фенербахче», мы ехали 11 часов на автобусе, на следующий день был перелет и снова автобус. Обратно – точно так же: те же 11 часов то самолетом, то автобусом вместо того, чтобы восстанавливаться или тренироваться тем, кто не участвовал в игре, это сложно.
Вот почему было так важно победить сегодня, несмотря ни на что. В предыдущих играх было допущено много ошибок, в том числе, индивидуальных, что приводило к пропущенным мячам. Также имел место футбольный нефарт. Повторюсь, в сегодняшней игре было важно добиться победы, чтобы теперь более спокойно готовиться к следующему поединку.
Кроме того, сейчас у нас сложный период еще и потому, что 5-6 игроков травмированы и выпали на неопределенный период – это также сказывается на психологическом состоянии команды. Радуемся этой победе и готовимся к следующему матчу с кипрским АЕКом. Всегда самая важная игра – следующая.
Представьте себе, что, например, я три месяца не был дома. Но завтра после завтрака мы выезжаем в Краков, когда туда доберемся, мы не знаем, будет тренировка или нет, также не определено. И так каждый раз. Мы не жалуемся – такова реальность. Футбол – наша профессия, наша жизнь и наша ответственность.
После матча Лиги Европы с АЕКом в Кракове футболисты разъедутся по сборным командам. С точки зрения психологии сборникам сложно снова не видеть свою семью и снова куда-то ездить. После того, как они вернуться в клуб, наши путешествия по городам Европы и Украины снова продолжатся.
Замены Тымчика и Вивчаренко на Дубинчака и Караваева? Я освежил атакующую игру, поскольку прошу от крайних защитников больше движения. Кроме этого, и Караваев, и Тымчик уедут в сборную, и им нужна игровая практика, чтобы они подготовились».
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренеры определились с составами на матч 4 тура УПЛ
Socca является разновидностью мини-футбола, где играют команды 6 на 6
Если детально, то менеджмент Динамо хуже всех подошел к данной ситуации и выбрал для еврокубковых игр город,который максимально удален от границы с Украиной. Но сами же выбирали, могли например Люблин выбрать и тогда час - три и во Львове.
То же самое касается и проведенных игр, ДК играл во вторник в Португалии, Днепр в четверг на Кипре. У кого преимущество? Можно было конечно Днепр погнать в Киев , и тогда они бы с колес играли.А так Львов и проигрыш.
Это слабое оправдание.
Ну вот простой пример : Шахтер - Черноморец.
Шахтер из Лейпцига ехал 900 км, Черноморец из Одессы 816 . Где здесь преимущество?
А деньги за еврокубки все таки в десятки раз больше чем за УПЛ.
Так что сложно конечно по сравнению с европейскими клубами, но не с украинскими
А там из Варшавы в Стамбул и назад без всяких автобусов