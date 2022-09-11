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  4. ЛУЧЕСКУ: «Мы ехали 11 часов на автобусе. И обратно тоже. Но мы не жалуемся»
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Динамо Киев
11.09.2022, FT 1 : 0
Львов
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Украина. Премьер лига
11 сентября 2022, 20:37 | Обновлено 11 сентября 2022, 20:55
2480
9

ЛУЧЕСКУ: «Мы ехали 11 часов на автобусе. И обратно тоже. Но мы не жалуемся»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал победу над ФК «Львов»

11 сентября 2022, 20:37 | Обновлено 11 сентября 2022, 20:55
2480
9
ЛУЧЕСКУ: «Мы ехали 11 часов на автобусе. И обратно тоже. Но мы не жалуемся»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу ответил на вопросы журналистов после победы над ФК «Львов» (1:0) в матче 4-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Мы играли против команды, которая действовала агрессивно и с большой самоотдачей. Они ждали ошибок с нашей стороны, чтобы выйти в контратаку и забить мяч. Было тяжело вскрывать их оборону. Мы доминировали, результат показал соотношение сил на поле. К сожалению, мы забили только один мяч. Надеемся, эта победа даст нам достаточно позитивных эмоций во время подготовки к матчу Лиги Европы с кипрским АЕКом.

Проблема не в игре, а в том, что мы постоянно находимся в разъездах после каждого матча. Соперники же ждут нас на одном месте всю неделю, а мы постоянно катаемся, играя каждые 3-4 дня – это сложно. Мы переезжаем из гостиницы в гостиницу, из города в город, то есть, нет стабильной базы, места, где бы могли находиться. Тащим за собой кучу вещей – форму, мячи, другие материалы. Чтобы добраться до Стамбула на прошлую игру с «Фенербахче», мы ехали 11 часов на автобусе, на следующий день был перелет и снова автобус. Обратно – точно так же: те же 11 часов то самолетом, то автобусом вместо того, чтобы восстанавливаться или тренироваться тем, кто не участвовал в игре, это сложно.

Вот почему было так важно победить сегодня, несмотря ни на что. В предыдущих играх было допущено много ошибок, в том числе, индивидуальных, что приводило к пропущенным мячам. Также имел место футбольный нефарт. Повторюсь, в сегодняшней игре было важно добиться победы, чтобы теперь более спокойно готовиться к следующему поединку.

Кроме того, сейчас у нас сложный период еще и потому, что 5-6 игроков травмированы и выпали на неопределенный период – это также сказывается на психологическом состоянии команды. Радуемся этой победе и готовимся к следующему матчу с кипрским АЕКом. Всегда самая важная игра – следующая.

Представьте себе, что, например, я три месяца не был дома. Но завтра после завтрака мы выезжаем в Краков, когда туда доберемся, мы не знаем, будет тренировка или нет, также не определено. И так каждый раз. Мы не жалуемся – такова реальность. Футбол – наша профессия, наша жизнь и наша ответственность.

После матча Лиги Европы с АЕКом в Кракове футболисты разъедутся по сборным командам. С точки зрения психологии сборникам сложно снова не видеть свою семью и снова куда-то ездить. После того, как они вернуться в клуб, наши путешествия по городам Европы и Украины снова продолжатся.

Замены Тымчика и Вивчаренко на Дубинчака и Караваева? Я освежил атакующую игру, поскольку прошу от крайних защитников больше движения. Кроме этого, и Караваев, и Тымчик уедут в сборную, и им нужна игровая практика, чтобы они подготовились».

События матча

33’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
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Динамо Киев Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо - Львов Мирча Луческу автобусы
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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 9
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etorfine
Поскаржився спочатку, а потім: "ми не скаржимося"))
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+2
mayakovskiy1
Какой ужас. Остальные команды наверное летают, да? 
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+2
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valerafan1
Кроти зі своїх нор повилізали.
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+1
avk2307
Ну здесь Луческу лукавит. Он описывает общие условия для команд , которые играют в еврокубках.
Если детально, то менеджмент Динамо хуже всех подошел к данной ситуации и выбрал для еврокубковых игр город,который максимально удален от границы с Украиной. Но сами же выбирали, могли например Люблин выбрать и тогда час - три и во Львове.
То же самое касается и проведенных игр, ДК играл во вторник в Португалии, Днепр в четверг на Кипре. У кого преимущество? Можно было конечно Днепр погнать в Киев , и тогда они бы с колес играли.А так Львов и проигрыш.
Это слабое оправдание.
Ну вот простой пример : Шахтер - Черноморец.
Шахтер из Лейпцига ехал 900 км, Черноморец из Одессы 816 . Где здесь преимущество?
А деньги за еврокубки все таки в десятки раз больше чем за УПЛ.
Так что сложно конечно по сравнению с европейскими клубами, но не с украинскими
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0
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veter
Сидели бы во Львове и не дёргались   в Киев 
А там из Варшавы в Стамбул и назад без всяких автобусов
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0
александр венец
Циган как всегда,все виноваты!!!
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-2
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