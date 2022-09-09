В полуфинале Открытого чемпионата США по теннису сыграют Карлос Алькарас (Испания, ATP 3) и Фрэнсис Тиафо (США, ATP 26). По мнению букмекеров, Карлос является фаворитом встречи.

Оба теннисиста стартовали с 1/64 финала. Карлос – 3 сеяный турнира, Фрэнсис – 22.

Карлос Алькарас уверенно проходил своих оппонентов до 1/8 финала. В первых трех раундах турнира испанец закрыл Себастьяна Баеса (Аргентина, ATP 37) в двух сетах (аргентинец снялся вначале третьего сета), а Федерико Корию (Аргентина, ATP 78) и Дженсона Бруксби (США, ATP 4) в трех. Далее, вначале в 1/8 финала Карлос провел 4-часовой матч против Марина Чилича (Хорватия, ATP 17), в котором обыграл хорвата в 5 сетах, а затем в четвертьфинале зарубился с Янником Синнером в 5 партиях, выдав лучший матч года!

Фрэнсис Тиафо куда более спокойно проходил своих оппонентов. В трех сетах были обыграны Маркос Хирон (США, ATP 56), Джейсон Кублер (Австралия, ATP 109), Диего Шварцман (Аргентина, АТР 16) и Андрей Рублев (АТР 11). Единственный, кто смог забрать сет у американца – Рафаэль Надаль (Испания, ATP 2). Интересно, что только с Рафой Тиафо не сыграл ни одного тай-брейка. В сумме за 6 матчей у него их 6.

Instagram. Фрэнсис Тиафо

Карлос – феноменальный теннисист. В свои 19 лет он уже 4-я ракетка мира, постоянно сравнивается с Надалем, выиграл 5 турниров серии АТР, отобрался на свой 1-й Итоговый турнир 2022 и имеет шансы стать 1-й ракеткой мира по окончанию US Open 2022. В этом сезоне Алькарас выиграл 4 титула на уровне АТР и еще дважды проиграл в финалах.

Фрэнсис на своем счету имеет 1 выигранный трофей за карьеру. Тиафо в 2018 году стал триумфатором турнира в Делрей-Биче (США) на харде. В 2022 он дошел до финала в Эшториле (Португалия, грунт), но проиграл Себастьяну Баесу.

Теннисисты встречались между собой один раз. В 2021 на грунте в Барселоне Фрэнсис одержал победу в двух сетах.

Алькарас и Тиафо выйдут на корт 10 сентября не ранее 02:00 по Киеву.

Прогноз от Sport.ua – Тотал тай-брейков больше 1.5 (коэф. 5.55)