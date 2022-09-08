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US Open
08 сентября 2022, 15:36 | Обновлено 08 сентября 2022, 16:23
86
0

Каролин Гарсия – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию полуфинала US Open

08 сентября 2022, 15:36 | Обновлено 08 сентября 2022, 16:23
86
0
Каролин Гарсия – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролин Гарсия

8 сентября состоятся женские полуфиналы на Открытом чемпионате США по теннису.

Первыми на корт выйдут француженка Каролин Гарсия (№17 WTA) и Онс Жабер из Туниса (№5 WTA). Время начала матча – 02:00 по Киеву (в ночь с четверга на пятницу по Киеву).

Ранее девушки играли между собой дважды, побеждала только Жабер.

В финале победительница сразится против Иги Свёнтек (№1 WTA) или Арины Соболенко (№6 WTA).

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Источник Sport.ua
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