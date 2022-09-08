Каролин Гарсия – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 сентября состоятся женские полуфиналы на Открытом чемпионате США по теннису.

Первыми на корт выйдут француженка Каролин Гарсия (№17 WTA) и Онс Жабер из Туниса (№5 WTA). Время начала матча – 02:00 по Киеву (в ночь с четверга на пятницу по Киеву).

Ранее девушки играли между собой дважды, побеждала только Жабер.

В финале победительница сразится против Иги Свёнтек (№1 WTA) или Арины Соболенко (№6 WTA).

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