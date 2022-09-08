В полуфинале женского Открытого чемпионата США по теннису сыграют Каролин Гарсия (Франция, WTA 17) и Онс Жабер (Тунис, WTA 5). По мнению букмекеров, представительница Франции является фаворитом встречи.

US Open - Grand Slam

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Действующая чемпионка: Эмма Радукану (Великобритания)

Обе теннисистки стартовали с 1/64 финала. Каролин Гарсия на своем пути к полуфиналу не отдала ни одного сета. Всех своих соперниц представительница Франции закрыла в двух сетах. Под горячую руку Гарсии попали: Камилла Рахимова (WTA 90), Анна Калинская (WTA 60), Бьянка Андрееску (Канада, WTA 48), Элисон Риск (США, WTA 29) и Кори Гауфф (США, WTA 12). Отметим, что Гарсия не сыграла ни единого тай-брейка и отдавала своим соперницам 7 геймов или меньше. Также Каролин отдала всего 3 свои подачи за 5 матчей: 2 Андрееску и 1 Гауфф. Процент выигранных поинтов на первой подаче был меньше 75% только в матче с Андрееску (69%).

Онс Жабер всего 1 раз отдала сет за 5 матчей. В двух сетах представительница Туниса обыграла Мэдисон Бренгл (США, WTA 61), Элизабет Мандлик (США, WTA 144), Веронику Кудерметову (WTA 18) и Айлу Томлянович (Австралия, WTA 46). В 1/16 финала Онс проиграла 1-й сет Шелби Роджерс (США, WTA 31), но затем уверенно забрала оставшиеся 2 партии. Процент выигранных очков на 1-й подаче у Жабер был меньше 70% только в матче с Мандлик (66%).

Каролин Гарсия в этом сезоне взяла уже 3 титула, причем на разных покрытиях. Француженка стала триумфатором травяного турнира в Бад-Хомбурге (Германия), грунтового в Варшаве (Польша) и хардового в Цинциннати (США). К слову, после выигранного трофея в Цинциннати Каролин нигде не играла, поэтому ее винстрик составляет 13 матчей подряд.

Онс Жабер в этом году может похвастаться победой на турнире в Мадриде (Испания, грунт) и в Берлине (Германия, трава). Также она проиграла еще 3 финала: в Чарльстоне (США, серый грунт), в Риме (Италия, грунт) и на Уимблдоне (Великобритания, трава). Онс – первая африканская теннисистка, которая прошла в полуфинал US Open.

Теннисистки уже дважды играли между собой. В обоих личных встречах победу праздновала Жабер.

Матч 1/2 финала состоится 9 сентября не ранее 02:00 по Киеву.

Прогноз от Sport.ua – победа Гарсии