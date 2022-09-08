Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Каролин Гарсия – Онс Жабер. Прогноз и анонс на полуфинал US Open
WTA
08 сентября 2022, 13:11 | Обновлено 08 сентября 2022, 13:16
143
0

Каролин Гарсия – Онс Жабер. Прогноз и анонс на полуфинал US Open

Сможет ли продолжить Каролин свою невероятную победную серию?

08 сентября 2022, 13:11 | Обновлено 08 сентября 2022, 13:16
143
0
Каролин Гарсия – Онс Жабер. Прогноз и анонс на полуфинал US Open
Instagram. Каролин Гарсия

В полуфинале женского Открытого чемпионата США по теннису сыграют Каролин Гарсия (Франция, WTA 17) и Онс Жабер (Тунис, WTA 5). По мнению букмекеров, представительница Франции является фаворитом встречи.

US Open - Grand Slam

Нью-Йорк, США / 29 августа - 11 сентября / хард / $24,443,600

Действующая чемпионка: Эмма Радукану (Великобритания)

Обе теннисистки стартовали с 1/64 финала. Каролин Гарсия на своем пути к полуфиналу не отдала ни одного сета. Всех своих соперниц представительница Франции закрыла в двух сетах. Под горячую руку Гарсии попали: Камилла Рахимова (WTA 90), Анна Калинская (WTA 60), Бьянка Андрееску (Канада, WTA 48), Элисон Риск (США, WTA 29) и Кори Гауфф (США, WTA 12). Отметим, что Гарсия не сыграла ни единого тай-брейка и отдавала своим соперницам 7 геймов или меньше. Также Каролин отдала всего 3 свои подачи за 5 матчей: 2 Андрееску и 1 Гауфф. Процент выигранных поинтов на первой подаче был меньше 75% только в матче с Андрееску (69%).

Онс Жабер всего 1 раз отдала сет за 5 матчей. В двух сетах представительница Туниса обыграла Мэдисон Бренгл (США, WTA 61), Элизабет Мандлик (США, WTA 144), Веронику Кудерметову (WTA 18) и Айлу Томлянович (Австралия, WTA 46). В 1/16 финала Онс проиграла 1-й сет Шелби Роджерс (США, WTA 31), но затем уверенно забрала оставшиеся 2 партии. Процент выигранных очков на 1-й подаче у Жабер был меньше 70% только в матче с Мандлик (66%).

Каролин Гарсия в этом сезоне взяла уже 3 титула, причем на разных покрытиях. Француженка стала триумфатором травяного турнира в Бад-Хомбурге (Германия), грунтового в Варшаве (Польша) и хардового в Цинциннати (США). К слову, после выигранного трофея в Цинциннати Каролин нигде не играла, поэтому ее винстрик составляет 13 матчей подряд.

Онс Жабер в этом году может похвастаться победой на турнире в Мадриде (Испания, грунт) и в Берлине (Германия, трава). Также она проиграла еще 3 финала: в Чарльстоне (США, серый грунт), в Риме (Италия, грунт) и на Уимблдоне (Великобритания, трава). Онс – первая африканская теннисистка, которая прошла в полуфинал US Open.

Теннисистки уже дважды играли между собой. В обоих личных встречах победу праздновала Жабер.

Матч 1/2 финала состоится 9 сентября не ранее 02:00 по Киеву.

Прогноз от Sport.ua – победа Гарсии

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку

По теме:
Алькарас квалифицировался на Итоговый турнир ATP
Ига Свентек – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на полуфинал US Open
САВЧУК: «Разочарована тем, что россиянам разрешили играть на US Open»
Каролин Гарсия Онс Жабер US Open 2022 прогнозы на теннис
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фигура, тренер и немножко тенниса. Костюк выложила новый пост в Instagram
Теннис | 08 сентября 2022, 01:16 0
Фигура, тренер и немножко тенниса. Костюк выложила новый пост в Instagram
Фигура, тренер и немножко тенниса. Костюк выложила новый пост в Instagram

Украинка фотоотчетом подвела итоги своего пребывания в Нью-Йорке

Сержиу КОНСЕЙСАУ: «Этот результат не отражает игру»
Футбол | 08 сентября 2022, 07:19 2
Сержиу КОНСЕЙСАУ: «Этот результат не отражает игру»
Сержиу КОНСЕЙСАУ: «Этот результат не отражает игру»

Наставник «Порту» – о поражении от «Атлетико»

Джошуа согласился с предложением Фьюри
Бокс | 07.09.2022, 19:04
Джошуа согласился с предложением Фьюри
Джошуа согласился с предложением Фьюри
Телепул, до свидания! Верховная Рада приняла закон: медиаправа – клубам
Футбол | 07.09.2022, 20:50
Телепул, до свидания! Верховная Рада приняла закон: медиаправа – клубам
Телепул, до свидания! Верховная Рада приняла закон: медиаправа – клубам
Невероятные Швед и Мудрик, блестящая контригра, удачные замены. И фарт
Футбол | 07.09.2022, 13:10
Невероятные Швед и Мудрик, блестящая контригра, удачные замены. И фарт
Невероятные Швед и Мудрик, блестящая контригра, удачные замены. И фарт
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ТЕДЕСКО: «То, как проходила игра с Шахтером, было просто сумасшествием»
ТЕДЕСКО: «То, как проходила игра с Шахтером, было просто сумасшествием»
07.09.2022, 05:53 9
Футбол
Входит в топ-3! Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
Входит в топ-3! Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
07.09.2022, 20:23 11
Футбол
Неудержимый Адетокумбо. Украина потерпела первое поражение на Евробаскете
Неудержимый Адетокумбо. Украина потерпела первое поражение на Евробаскете
06.09.2022, 19:51 14
Баскетбол
ОФИЦИАЛЬНО. Тухель уволен с поста главного тренера Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Тухель уволен с поста главного тренера Челси
07.09.2022, 12:18 26
Футбол
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, анонсы, трансляции и результаты
08.09.2022, 08:00 15
Баскетбол
Порядок бьет класс. Шахтер зрелищно разбил РБ Лейпциг
Порядок бьет класс. Шахтер зрелищно разбил РБ Лейпциг
06.09.2022, 23:53 117
Футбол
Уже известны шесть участников 1/4 финала волейбольного чемпионата мира
Уже известны шесть участников 1/4 финала волейбольного чемпионата мира
06.09.2022, 11:50
Волейбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик совершил типичный дерьмовый поступок»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик совершил типичный дерьмовый поступок»
07.09.2022, 23:31 34
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности