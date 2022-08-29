Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты

С 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке проводится Открытый чемпионат США 2022. У женщин матчи проходят в 3-сетовом формате, а в решающем сете – тай-брейк до 10 очков при счете 6:6.

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US Open - Grand Slam

Нью-Йорк, США / 29 августа - 11 сентября / хард / $24,443,600

Действующая чемпионка: Эмма Радукану (Великобритания)

1/64 финала. 29-30 августа