WTA29 августа 2022, 13:15 |
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Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
Следите за результатами Открытого чемпионата США с 29 августа по 11 сентября на Sport.ua
29 августа 2022, 13:15 |
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С 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке проводится Открытый чемпионат США 2022. У женщин матчи проходят в 3-сетовом формате, а в решающем сете – тай-брейк до 10 очков при счете 6:6.
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US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США / 29 августа - 11 сентября / хард / $24,443,600
Действующая чемпионка: Эмма Радукану (Великобритания)
1/64 финала. 29-30 августа
- Ига Свентек [1] – Жасмин Паолини
- Гретье Миннен – Слоан Стивенс
- Лорен Дэвис – Лючия Бронцетти
- Пэйтон Стирнс [WC] – Екатерина Александрова [28]
- Аманда Анисимова [24] – Юлия Путинцева
- София Кенин [WC] – Юле Нимайер
- Клэр Лью – Анастасия Потапова
- Жен Синвэнь – Елена Остапенко [16]
- Гарбинье Мугуруса [9] – Клара Таусон
- Линда Фрухвиртова [Q] – Ван Синьюй
- Бернарда Пера – Ангелина Калинина
- Эрика Адреева [Q] – Петра Квитова [21]
- Элиза Мертенс [32] – Ирина Бегу
- Юань Юэ [Q] – Джейми Форлис
- Элизабетта Кочаретто – Александра Саснович
- Виктория Голубич [Q] – Джессика Пегула [8]
- Паула Бадоса [4] – Леся Цуренко
- Варвара Грачева – Петра Мартич
- Маяр Шериф – Марта Костюк
- Эшлин Крюгер [Q] – Виктория Азаренко [26]
- Каролина Плишкова [22] – Магда Линетт
- Мария Боузкова – Линда Носкова [Q]
- Лаура Зигемунд – Сорана Кырстя
- Андреа Петкович – Белинда Бенчич [13]
- Эмма Радукану [11] – Ализе Корне
- Тейлор Таунсенд – Катерина Синякова
- Кайя Йуван – Кристина Буча [Q]
- Наоми Осака – Даниэль Коллинс [19]
- Елена Рыбакина [25] – Клара Бюрель [Q]
- Алисон ван Эйтванк – Винус Уильямс [WC]
- Кайя Канепи – Тереза Мартинцова
- Кэтрин Харрисон [Q] – Арина Соболенко [6]
- Симона Халеп [7] – Дарья Снигур [Q]
- Магдалена Фреш – Ребекка Марино
- Надя Подороска – Анна Каролина Шмидлова
- Чжан Шуай – Жиль Тайхманн [30]
- Мэдисон Киз [20] – Даяна Ястремская
- Камилла Джорджи – Анна Бондарь
- Габриэла Рузе – Дарья Сэвилл
- Леолия Жанжан [Q] – Кори Гауфф [12]
- Беатрис Хаддад Майя [15] – Ана Конюх
- Хармони Тан [WC] – Бьянка Андрееску
- Ребекка Петерсон – Анна Калинская
- Камила Рахимова [Q] – Каролин Гарсия [17]
- Элисон Риск [29] – Елена Ю [WC]
- Энн Ли – Мария Осорио-Серрано
- Диан Парри – Сю Ван
- Татьяна Мария – Мария Саккари [3]
- Онс Жабер [5] – Мэдисон Бренгл
- Элизабет Мандлик [WC] – Тамара Зиданшек
- Виктория Кузьмова [Q] – Сарра Соррибес-Тормо
- Аранча Рус – Шелби Роджерс [31]
- Вероника Кудерметова – Донна Векич
- Коко Вандевеге [WC] – Марина Заневская
- Нурия Парризас-Диас – Далма Галфи
- Хэрриет Дарт – Дарья Касаткина [10]
- Лейла Фернандес [14] – Осеан Додин
- Сара Бейлек [Q] – Людмила Самсонова
- Элина Аванесян [Q] – Александра Крунич
- Фернанда Контрерас Гомес [Q] – Барбора Крейчикова [23]
- Мартина Тревизан [27] – Евгения Родина
- Каролина Мухова – Айла Томлянович
- Данка Ковинич – Серена Уильямс
- Жаклин Адина Кристиан – Анетт Контавейт [2]
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