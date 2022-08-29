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  4. Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
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29 августа 2022, 13:15 |
113
0

Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты

Следите за результатами Открытого чемпионата США с 29 августа по 11 сентября на Sport.ua

29 августа 2022, 13:15 |
113
0
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты

С 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке проводится Открытый чемпионат США 2022. У женщин матчи проходят в 3-сетовом формате, а в решающем сете – тай-брейк до 10 очков при счете 6:6.

US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США / 29 августа - 11 сентября / хард / $24,443,600
Действующая чемпионка: Эмма Радукану (Великобритания)

1/64 финала. 29-30 августа

  •  Ига Свентек [1] –  Жасмин Паолини 
  •  Гретье Миннен –  Слоан Стивенс
  •  Лорен Дэвис –  Лючия Бронцетти
  •  Пэйтон Стирнс [WC] – Екатерина Александрова [28]
  •  Аманда Анисимова [24]  –  Юлия Путинцева 
  •  София Кенин [WC] –  Юле Нимайер 
  •  Клэр Лью – Анастасия Потапова
  •  Жен Синвэнь –  Елена Остапенко [16]
  •  Гарбинье Мугуруса [9] –  Клара Таусон 
  •  Линда Фрухвиртова [Q] –  Ван Синьюй
  •  Бернарда Пера –  Ангелина Калинина
  • Эрика Адреева [Q] –  Петра Квитова [21]
  •  Элиза Мертенс [32] –  Ирина Бегу
  •  Юань Юэ [Q] –  Джейми Форлис 
  •  Элизабетта Кочаретто – Александра Саснович
  •  Виктория Голубич [Q] –  Джессика Пегула [8]
  •  Паула Бадоса [4] –  Леся Цуренко
  • Варвара Грачева –  Петра Мартич
  •  Маяр Шериф –  Марта Костюк
  •  Эшлин Крюгер [Q] – Виктория Азаренко [26]
  •  Каролина Плишкова [22] –  Магда Линетт 
  •  Мария Боузкова –  Линда Носкова [Q]
  •  Лаура Зигемунд –  Сорана Кырстя
  •  Андреа Петкович –  Белинда Бенчич [13]
  •  Эмма Радукану [11] –  Ализе Корне
  •  Тейлор Таунсенд –  Катерина Синякова
  •  Кайя Йуван –  Кристина Буча [Q]
  •  Наоми Осака –  Даниэль Коллинс [19]
  •  Елена Рыбакина [25] –  Клара Бюрель [Q]
  •  Алисон ван Эйтванк –  Винус Уильямс [WC]
  •  Кайя Канепи –  Тереза Мартинцова 
  •  Кэтрин Харрисон [Q] – Арина Соболенко [6]
  •  Симона Халеп [7] – ​​ Дарья Снигур [Q]
  •  Магдалена Фреш –  Ребекка Марино
  •  Надя Подороска –  Анна Каролина Шмидлова
  •  Чжан Шуай –  Жиль Тайхманн [30]
  •  Мэдисон Киз [20] –  Даяна Ястремская 
  •  Камилла Джорджи –  Анна Бондарь 
  •  Габриэла Рузе –  Дарья Сэвилл 
  •  Леолия Жанжан [Q] –  Кори Гауфф [12]
  •  Беатрис Хаддад Майя [15] –  Ана Конюх
  •  Хармони Тан [WC] –  Бьянка Андрееску 
  •  Ребекка Петерсон – Анна Калинская
  • Камила Рахимова [Q] –  Каролин Гарсия [17]
  •  Элисон Риск [29] –  Елена Ю [WC]
  •  Энн Ли –  Мария Осорио-Серрано 
  •  Диан Парри –  Сю Ван
  •  Татьяна Мария –  Мария Саккари [3]
  •  Онс Жабер [5] –  Мэдисон Бренгл
  •  Элизабет Мандлик [WC] –  Тамара Зиданшек 
  •  Виктория Кузьмова [Q] –  Сарра Соррибес-Тормо 
  •  Аранча Рус –  Шелби Роджерс [31]
  • Вероника Кудерметова –  Донна Векич
  •  Коко Вандевеге [WC] –  Марина Заневская 
  •  Нурия Парризас-Диас –  Далма Галфи
  •  Хэрриет Дарт – Дарья Касаткина [10]
  •  Лейла Фернандес [14] –  Осеан Додин 
  •  Сара Бейлек [Q] – Людмила Самсонова
  • Элина Аванесян [Q] –  Александра Крунич 
  •  Фернанда Контрерас Гомес [Q] –  Барбора Крейчикова [23]
  •  Мартина Тревизан [27] – Евгения Родина
  •  Каролина Мухова –  Айла Томлянович 
  •  Данка Ковинич –  Серена Уильямс 
  •  Жаклин Адина Кристиан –  Анетт Контавейт [2]

  

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Источник Sport.ua
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