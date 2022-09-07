Карло АНЧЕЛОТТИ: «Первый тайм был сложным, но мы дожали Селтик»

Вчера, 6 сентября, завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе F между мадридским «Реалом» и «Селтиком». Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу «королевского клуба». Все 3 мяча біли забиты во 2-м тайме.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал успех своей команды в этом матче:

«Во втором тайме команда играла очень хорошо, и я очень доволен нашей игрой. Во втором тайме на поле была как буд-то одна команда. Мы смогли дожать «Селтик» после нулей в первом тайме. Мы сохранили владение, у нас было пространство и моменты, мы действовали очень хорошо с мячом.

Был сложный матч. Много чего не получалось, такое иногда бывает. «Селтик» — отличная команда. Атмосфера на этом стадионе просто фантастическая, и играть здесь — отличный опыт.

Травма Бензема? Предварительно, ничего серьезного. Что-то или с коленом, или мышцей. Нужно подождать результаты обследования».

Следующем матчем для Реала будет игра в национальном чемпионате против «Мальорке» у себя дома, а уже через неделю «Реал» примет у себя немецкий «РБ Лейпциг», который разгромно уступил донецкому «Шахтеру» в 1-м туре группы.