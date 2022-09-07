Лига Чемпионов
06.09.2022, FT 0 : 3
Лига чемпионов07 сентября 2022, 00:45 | Обновлено 07 сентября 2022, 01:06
149
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Селтик – Реал – 0:3. Вини, Модрич и Азар. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов
07 сентября 2022, 00:45 | Обновлено 07 сентября 2022, 01:06
149
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6 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором «Реал» на выезде разгромил «Селтик» (3:0).
Голы у королевского клуба забили Винисиус Жуниор (56), Лука Модрич (60) и Эден Азар (77).
Селтик – Реал – 0:3. Вини, Модрич и Азар. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Винисиус Жуниор, 56 мин.
ГОЛ! 0:2. Лука Модрич, 60 мин.
ГОЛ! 0:3. Эден Азар, 77 мин.
События матча
77’
ГОЛ ! Мяч забил Эден Азар (Реал Мадрид).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Модрич (Реал Мадрид).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
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