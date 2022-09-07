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Лига Чемпионов
Селтик
06.09.2022, FT 0 : 3
Реал Мадрид
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Лига чемпионов
07 сентября 2022, 00:45 | Обновлено 07 сентября 2022, 01:06
149
0

Селтик – Реал – 0:3. Вини, Модрич и Азар. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов

07 сентября 2022, 00:45 | Обновлено 07 сентября 2022, 01:06
149
0
Селтик – Реал – 0:3. Вини, Модрич и Азар. Видео голов и обзор матча
ФК Реал Мадрид

6 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором «Реал» на выезде разгромил «Селтик» (3:0).

Голы у королевского клуба забили Винисиус Жуниор (56), Лука Модрич (60) и Эден Азар (77).

Селтик – Реал – 0:3. Вини, Модрич и Азар. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Винисиус Жуниор, 56 мин.

ГОЛ! 0:2. Лука Модрич, 60 мин.

ГОЛ! 0:3. Эден Азар, 77 мин.

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Эден Азар (Реал Мадрид).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Модрич (Реал Мадрид).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
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Лига чемпионов Селтик - Реал Селтик Реал Мадрид видео голов и обзор Винисиус Жуниор Лука Модрич Эден Азар
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Источник Sport.ua
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